Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Vaya “jalón de orejas” que el Gobernador Américo Villareal le dio este domingo a las vulgares ambiciosas y ambiciosos, madrugadores y trasnochadas que hacen futurismo y se promueven para cargos de elección (incluyendo gubernatura).

Ahí en el Polifórum, en una reunión con los más de cuatro mil presidentes de comités seccionales, el primer morenista les leyó la cartilla a desbocadas y desbocados.

El mensaje está enfilado a quienes pisan el acelerador cuando aún no inicia el calendario electoral. El que no lo quiera entender que no lo entienda. Puede no salir en la foto.

Digamos que es el decálogo con el que deberán dormir los suspirantes: El proyecto de Morena “está por encima de cualquier interés personal”; hay que actuar con congruencia y unidad.

El adversario está afuera. Aquí no hay agendas personales ni proyectos individuales adelantados. No hay espacios para la improvisación.

Los tiempos políticos los define el movimiento (partido) y, “cuando haya decisiones que tomar, se comunicarán con claridad y de frente”. La fuerza de Morena no depende de una sola persona sino de miles.

Entender que “la transformación no se defiende solo en redes sociales ni en discursos”, sino en territorio, organización y cercanía con el pueblo.

El 2027 no se ganará con improvisación, sino con trabajo en equipo, con estructura fortalecidas y disciplina política, con unidad y congruencia.

Resumen: Tienen que entender que hay un líder, el mejor informado de los guindas. Sabe que hay acelerados (das) que ya se ven en la boleta. Dio el manotazo y se colocó sobre ellos para conservar la cohesión. Con ello su figura se fortalece.

Quienes no hagan caso y sigan con su aspiración personal, acabarán perjudicando a Morena y… y que afronten las consecuencias.

Tema aparte, una de las administraciones más corruptas del puerto de Tampico (después de Oscar Pérez) ha sido la de El Arabe Nader… Y quiere volver a ser candidato del PAN. Hay voces que no lo bajan de cínico.

Es un pillo de siete suelas según lo denunció en 2010 el senador José Julián Sacramento, quien pidió su inmediata destitución como delegado del IMSS.

Tan voraz que personalmente “les pidió” a constructores el 15 por ciento del costo total de las obras, para otorgarles contratos.

Sacramento exigió desde el Senado auditar cuentas bancarias en México y Estados Unidos a nombre del señor árabe, calculando en muchos millones el producto de corruptelas.

Hoy, sin pudor, después de una larga comelitona presupuestal, anda en precampaña porque quiere ser alcalde por tercera ocasión. Está engolosinado. Se creyó de las encuestas pagadas que le decían que era el “más querido” de aquella zona.

Sin embargo lo tiene “atorado” la Auditoría Superior de la Federación por un monto de 41.9 millones que “se perdieron” en 2024, cuando era alcalde.

La cifra es demoledora. No fue una muestra parcial, un botón al azar, sino auditoría al ciento por ciento de los recursos mandados por Doña Fede pensando en que tendrían buen destino. El 88 por ciento de la cifra tiene observaciones.

Salió reprobado y por la puerta de atrás ¿quiere volver en 2027?. La podredumbre reinó en ese gobierno emanado del PAN. Cree que la ciudadanía olvidó la noche de seis años en que dejó endeudado al municipio hasta 2031, pese a que la Ley dice que debe ser por el trienio que le tocaba.

Alla él si le entra. La ciudadanía sabe quién es.

No es juego. Los fiscalizadores reclaman la devolución del billete, lo que no pudo comprobar con papeles, obras públicas y arrendamientos y adquisiciones. El probable daño a la hacienda es de 37.03 milloncillos.

Para septiembre del 2027 se le terminará el fuero como diputado federal ¿qué sigue?.

La cola es larga. En 2021 cuando buscaba la reelección en Tampico, legisladores de Morena pidieron a la FGR investigar al Arabe como operador financiero de Francisco García Cabeza de Vaca.

No eran cosas menores. Nader, como alcalde, le entregó a su cuñado Ernesto Atiye (Perfiles de Fierro y Lámina), esposo de Ivonne Nader, el contrato para instalar contenedores de basura en el municipio.

Las cadenas de corrupción se fueron tejiendo. A un pariente de su amigo Cabeza de Vaca le asignaron los contratos para proveer de químicos a Comapa Sur.

La denuncia por lavado de dinero y otros presuntos, atribuye a Nader una gran fortuna que incluye propiedades, residencias, yates y aviones.

Más: En 2022 quiso ser candidato del PAN a la gubernatura y se promovió con presupuesto millonario del ayuntamiento. Fue denunciado en instancias electorales.

Posibles faltas: Promoción personalizada, uso de recursos públicos, actos anticipados de campaña, fraude al Ley, violar el principio de equidad.

Para que el Mosquetero devaluado le vaya tanteando el agua a los camotes, recordarle encuesta publicada el 26 de febrero por la empresa Massive Caller, sobre intención del voto en Tampico: Morena 40.6 por ciento, PAN 26.4, PRI 12.2, MC 4.6.

Es parte de la “ficha” de quien anda engolosinado con la presidencia del puerto jaibo, por tercera vez.