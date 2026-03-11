Por Redacción

Ciudad de México.- El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 09 de marzo de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Baja California, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora y Tamaulipas.

En Miguel Alemán, Tamaulipas, elementos del Ejército Mexicano aseguraron tres armas largas, 34 cargadores, 360 cartuchos, dos chalecos tácticos, cuatro placas balísticas, un artefacto explosivo improvisado y un vehículo

En Chimalhuacán, del Edomex, elementos de Guardia Nacional (GN), Policía Estatal y Policía Municipal detuvieron a siete personas y liberaron a una persona privada de su libertad, les aseguraron tres armas cortas, un rifle de aire comprimido, tres cargadores, diversas dosis de marihuana y un equipo de radiocomunicación.

En Tijuana, elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal detuvieron a una persona, aseguraron 7,170 dosis de metanfetamina, 2.5 kilos de marihuana y un vehículo.

En la misma ciudad fronteriza de Tijuana, elementos de SSPC, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar) y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, aseguraron cuatro armas cortas, cuatro cargadores y 16 cartuchos.

En Atoyac de Álvarez y Coyuca de Benítez, Guerrero, elementos de Semar, Ejército Mexicano, GN, SSPC, Fiscalía y Policía Estatal, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron tres armas largas, un arma corta, 179 cartuchos y 10 cargadores.

-En Nocupétaro, Michoacán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron e incineraron 540 kilos de marihuana.

Asimismo, En Huatabampo, Sonora, elementos de Semar y Policía Municipal detuvieron a dos personas, les aseguraron tres armas largas, un arma corta, cuatro cargadores, 88 cartuchos, 1,382 dosis de metanfetaminas, 1,155 dosis de marihuana y un vehículo Y en Hermosillo, elementos del Ejército Mexicano y Policía Municipal aseguraron 223 kilos de marihuana.