Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, Félix Velasco Arévalo, advirtió que los servidores públicos que no cumplan con la obligación de declarar bienes muebles e inmuebles, y cuentas bancarias e ingresos o que presenten inconsistencias en su evolución patrimonial enfrentarán sanciones conforme a derecho.

“Si se detecta algún tipo de irregularidad en bienes, propiedades o ingresos se actúa con elementos probatorios y se da vista a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que calificará si la falta es grave o no. En casos más serios, intervienen la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”, explicó.

Velasco recordó que la reforma aprobada el año pasado fortaleció la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, incluyendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la vigilancia del gasto, lo que se replica a nivel estatal con la Secretaría de Finanzas.

Asimismo, destacó que incluso los integrantes del Comité de Participación Ciudadana pueden ser sancionados con multas si no asisten a las convocatorias, dado que este órgano es clave en la observación de actos de corrupción.

El funcionario retomó las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum: “El poder público exige conducirse con valores éticos y a la altura de la investidura; de mi parte puede ser una sugerencia solamente, porque a lo mejor no soy la persona encargada para pedir eso”.

Por último, reiteró a los 33 mil funcionarios obligados a transparentar su declaración patrimonial que “no se trata de vernos como enemigos sino como coadyuvantes, para que los funcionarios se manejen de manera correcta”.