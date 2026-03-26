Por Redacción

Ciudad de México, México.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, son los últimos días del registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad que concluye el domingo 29 de marzo, por lo que exhortó a las personas a acudir al Módulo de Registro más cercano para recibir este derecho que consagra el artículo 4° de la Constitución mexicana. La pensión otorga 3 mil 300 pesos bimestrales de manera directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar.

Montiel Reyes señaló que los módulos de registro brindan atención de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas en todo el país. La ubicación de los módulos se puede consultar en la página de la Secretaría de Bienestar www.gob.mx/bienestar.

Abundó que en 24 entidades del país la Pensión para Personas con Discapacidad es universal de cero a 64 años gracias al convenio que firmaron la Federación y los gobiernos de: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así como en todos los pueblos y comunidades indígenas del país.

En los estados de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, el registro a la pensión es de 0 a 29 años. Los requisitos para el registro son:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento (legible)

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

Certificado de discapacidad (emitido por alguna Institución Pública de Salud)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

El registro se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, bajo el siguiente calendario:

DÍA FECHA LETRA DEL PRIMER APELLIDO LUNES 23 A, B, C MARTES 24 D, E, F, G, H MIÉRCOLES 25 I, J, K, L, M JUEVES 26 N, Ñ, O, P, Q, R VIERNES 27 S, T, U, V, W, X, Y, X SÁBADO 28 TODAS LAS LETRAS DOMINGO 29 TODAS LAS LETRAS