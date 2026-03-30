Especial

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La pasada temporada puso en evidencia la peligrosidad de la carretera Zaragoza-Victoria para los viajeros que circulan en vacaciones: 30 muertos y 90 accidentes, en el lapso del 1 de diciembre al 5 de enero, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

En ese entonces las autoridades también inauguraron un Operativo de Seguridad, con más de tres mil elementos de vigilancia, pero fue nulo para evitar la pérdida de vidas.

También resultaron deficientes los servicios de Protección Civil y la Fiscalía General de Justicia, ya que el retiro de cuerpos y vehículos tardaba horas y la circulación permanecía cerrada.

Por tal motivo, Carmen Díaz Barrios, regidora e integrante de la Comisión de Salud del Cabildo de Tampico, pidió que se implemente una vigilancia extrema en esta carretera.

“El tramo no está habilitado para el tránsito de vehículos pesados, que es inmenso, y los turistas se desesperan y quieren rebasarlos; esto genera más accidentes”, expresó la funcionaria.

“Debe implementarse una vigilancia extrema en vísperas de que empiece la construcción de la autopista en dos años, porque van a seguir aumentando los accidentes mortales”.

El Operativo de Seguridad, explicó, ya no garantiza la prevención de accidentes en el tramo Zaragoza-Victoria y ahora se requiere una estrategia específica.

Expresó que tráileres y pipas deben transitar de madrugada, que es el horario recomendado para estas unidades, de lo contrario, la peligrosidad comenzará a afectar al turismo.

“Tenemos detectados los puntos rojos, hay que ubicarlos ahí, vigilando la velocidad, y que los tractocamiones den el paso a los vehículos no pesados”, dijo la edil.

“Entonces, se requiere la vigilancia de la Guardia Estatal y Nacional para que no permitan que los camiones pesados circulen principalmente de día”.

La temporada de fin de año 2025 resultó particularmente mortal debido a que varios accidentes en este tramo terminaron en incendios y dañaron a familias enteras.

Presentamos algunos de los siniestros más sonados de diciembre de 2025 a enero de 2026.

21 de diciembre. En el kilómetro 51, un automóvil con placas de Nuevo León se impactó con una camioneta en la que viajaba una familia originaria de Tampico. Dos personas fallecieron en el lugar y seis quedaron heridas, entre ellas dos menores.

Al término de las vacaciones, en solo 72 horas, 13 personas murieron por choques en la carretera Zaragoza ocurridos en el siguiente orden, ya iniciado el 2026:

2 de enero. En el kilómetro 36, un automóvil particular chocó con un tráiler y una pipa. El vehículo quedó envuelto en llamas y, en su interior, cuatro personas murieron calcinadas.

3 de enero. En el kilómetro 7 más 400, por la mañana, una camioneta se impactó de frente contra un tráiler. La camioneta terminó incendiada y en el lugar murieron tres personas.

Ese mismo día, pero en el kilómetro 30, cerca del puente Los Chachos, un automóvil se estrelló con un tractocamión y causó la muerte de cinco personas, entre ellas tres niños.