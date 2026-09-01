Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, informó que la consulta nacional aplicada a más de un millón de maestros sobre el futuro de la USICAMM ya concluyó, y en un plazo de un mes a mes y medio se darán a conocer los resultados oficiales.

Destacó que la participación de los docentes en Tamaulipas fue “muy nutrida”, lo que permitirá conocer de manera amplia el punto de vista del magisterio respecto a la permanencia o transformación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros.

El funcionario estatal explicó que la posición del sindicato fue expresada directamente por el dirigente nacional, Alfonso Cepeda Salas y sus planteamientos serán tomados en cuenta en el análisis que se realice.

Valdez García subrayó que el proceso de consulta es relevante porque definirá el rumbo de la política de ingreso, promoción y reconocimiento docente, un tema que ha generado debate en Tamaulipas y en todo el país.

Recordó que la única excepción válida para posponer procesos de este tipo fue durante la pandemia de COVID-19, por lo que ahora se espera que los resultados de la encuesta permitan dar certeza a los maestros sobre las reglas que regirán su carrera profesional.

Finalmente, el secretario de Educación reiteró que el gobierno estatal estará atento a los resultados que emita la federación, y que se buscará que las decisiones tomadas respondan a las necesidades reales del magisterio tamaulipeco.

Cabe recordar que el cuestionario aplicado generó críticas en redes sociales por parte de maestros, quienes señalaron que solo podían participar docentes en funciones, dejando fuera jubilados y cesados.

También cuestionaron el planteamiento cerrado de las preguntas y la omisión de factores como cursos extracurriculares en la ponderación de criterios.