Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Había un alcalde, de San Nicolás, que vivía en esta capital y cada quincena se aparecía por allá para pagar la nómina de los empleados, entre ellos un policía. Manejaba todo a control remoto.

Sigue siendo una práctica común. En Villa de Casas un edil solo utilizaba el territorio para emborracharse con sus amigos.

En San Carlos la mayor parte de los ediles duermen en la capital, o San Fernando, cobran ahí. Lo mismo pasa con los municipios de la zona serrana, Tula, Jaumave, Palmillas, Miquihuana Bustamante.

Se nos hace que no basta que, como candidatos, acrediten un domicilio con la credencial de elector.

Un presidente de Llera dirigió los destinos del municipio por nueve años y vivía en Las Flores, de ciudad Victoria. Es necesario que, si alguien quiere ser presidente, viva donde cobra, manda y, sobre todo, donde lo eligieron y están los problemas.

Por eso yo digo que la iniciativa de Claudia Sheinbaum para evitar la doble nacionalidad de los presidentes y gobernadores, se quedó corta. Es necesario confirmar de vez en cuando dónde tienen su domicilio, de lo cual se encargarían las autoridades electorales y tribunales.

En la frontera es muy socorrido que los ediles vienen al ayuntamiento en la mañana y por la tarde-noche se regresan al lado americano. La gente ya no quiere golondrinos.

En el tema de los gobernadores: Que también vivan en México, aparte de su nacionalidad mexicana ¿sería mucho pedir a Doña Claudia?

Desde luego los regidores, porque también los hay que viven en Victoria y representan en Llera, por ejemplo, o andan de mojados en el gabacho y no atienden el encargo.

Gobiernan en México pero viven en los Estados Unidos y eso no se vale.

Un candidato a presidente de Jaumave, médico de profesión, vivía por el rumbo del 2 Juárez, con su familia, y tenía credencial del altiplano. Lo bueno es que la ciudadanía lo mandó a morder polvo, en lo que marcó el fin del cacicazgo de José Gudiño Cardiel.

Bueno, dejemos el asunto. Lo importante es que el coordinador parlamentario de la Legislatura local, Humberto Prieto Herrera, declaró que están dispuestos a aprobar reformas sobre restricciones a individuos con doble nacionalidad. Esperan que salga la federal para saber en qué términos viene.

Dicen que, en política, las ausencias dicen más que las presencias.

Los grandes ausentes de la cabalgata de la Unidad del sábado en ciudad Victoria: Maki Ortiz y su hijo Carlos, de Reynosa. Desde hace tiempo se apartaron del guinda, PT y lo que huela a 4T. No van solos pero de perdido postularán a dos candidatos de mayoría.

Los ecologistas se creen mayores de edad: Tampoco hizo acto de presencia Don Manuel Muñoz, el jefe estatal del PV ni sus más cercanos ¿cómo forma de presión? ¿cuántos votos representan?. Casandra de los Santos (Río Bravo), Hernández Alemán ni el señor Chávez que suspiran por la silla municipal.

Y decir que la Comisión Nacional de Procesos Internos de Morena aprobó este lunes convocatoria para nombrar a los coordinadores distritales, federales en defensa de la 4T, la cual mantenían en secreto.

Con ello se levantará el escándalo de los legisladores que buscan la reelección o funcionarios que quieren participar. Deben renunciar anticipadamente a presentar solicitud.

En Tamaulipas se espera licencia de varios alcaldes que van por las federales, como Eduardo Gattás, de Victoria, Armando Martínez, de Altamira; Carmen Lilia Canturosas, de Nuevo Laredo, cuando no Carlos Peña, de Reynosa. Luego del proceso podrán regresar a sus funciones.

Los federales que buscan reelección no tienen obligación de licenciarse, pero algunos ya lo hicieron para tener el tiempo suficiente de hacer proselitismo. Pronto habrá detalles. Hoy los guindas no quieren hacerle sombra a la presidenta Sheinbaum, que el uno de septiembre rendirá su informe de labores.

Ahí estará la clase política nacional, gobernadores, funcionarios, en total 300 invitados. No será evento masivo. Américo Villarreal encabezará el grupo de Tamaulipas.

Después de, Sheinbaum recorrerá las entidades y Cdmx para dar pormenores. A Tamaulipas le toca ahí por mediados de septiembre, en ciudad Victoria según el primer anuncio.

Igual el Gobernador Villareal prepara una gira por los 43 municipios para asistir a los informes de ediles, todos, de cualquier partido que, según la Ley, deben rendirse en la primera quincena del mes patrio. Se echará de dos o tres por día.

Esto nos recuerda que, su padre Américo Villarreal Guerra, a finales de 1992 hizo la misma operación. Algunos fueron programados en la noche.

La idea de AVA es tener un contacto permanente con la ciudadanía, escuchar sus voces, demandas y, desde luego, porque no somos ignorantes, ciudadanos y o acaldes le tocarán el tema de las candidaturas municipales, a lo cual él los remitirá al partido.

Como decíamos ayer, el Gobernador Villarreal presidió honores a la Bandera en la cabecera de Soto la Marina y La Pesca y arrancó el ciclo escolar. Ahí el Rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado expresó el firme compromiso de garantizar una educación de excelencia y ampliar las oportunidades para la juventud tamaulipeca.