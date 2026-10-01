Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del PRI en Tamaulipas, Bruno Díaz Lara, criticó el estado actual del sistema de salud en la entidad y cuestionó el video difundido hace días por la ex secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, a quien acusó de evadir responsabilidades.

“Es lamentable que el tema de salud en Tamaulipas siga siendo noticia. Vemos a una exsecretaria negando responsabilidades. Nosotros lo hemos dicho: quien se mete con la salud debe enfrentar la justicia, porque no podemos permitir que se haga negocio con algo tan sensible”, señaló.

El dirigente priista hizo un fuerte reclamo a las administraciones de Morena, porque en dependencias como la de Salud, la impunidad se pasea libremente mientras que la corrupción, tanto la del pasado como la del presente, se exhibe ante unas autoridades que no pasan de formular declaraciones y no dar resultados.

Díaz Lara recordó que en la actual administración estatal ya han pasado tres secretarios de Salud, y el primero de ellos sigue impune pese a los señalamientos de corrupción.

En su opinión, el de Morena es un gobierno de simulación.

“Los gobiernos no pueden seguir simulando. Han venido a inaugurar hospitales y casas-habitación, pero la pregunta es: ¿Ya hay medicinas, ya hay atención de calidad, ya hay seguridad, ya hay empleo?”.

Al respecto, el dirigente priista ironizó sobre las promesas de Morena en materia de salud: “¿A poco ya estamos mejor que Dinamarca o somos el mejor del mundo? Por supuesto que no”.

Finalmente, reiteró que el PRI seguirá alzando la voz para exigir resultados reales. “Lo que pedimos es que se investigue y se llegue a las últimas consecuencias. Los tamaulipecos necesitan soluciones, no discursos.

¿JAVIER DUARTE CONFUNDIÓ GUATEMALA CON DINAMARCA?

Javier Duarte de Ochoa, exgobernador priista de Veracruz, fue detenido debido a acusaciones de corrupción masiva, desvío de recursos públicos y uso de empresas fantasma durante su gestión (2010-2016).

Tras solicitar licencia a su cargo en octubre de 2016 y huir de México, fue localizado y detenido en Guatemala el 15 de abril de 2017. Posteriormente, fue extraditado a México en julio de ese mismo año.

En septiembre de 2018, un juez federal lo condenó a 9 años de prisión tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita).

Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentaron un esquema de desvío de más de 60,000 millones de pesos del erario público estatal y federal mediante una red de cientos de empresas fantasma y prestanombres, afectando sectores prioritarios como salud y educación.