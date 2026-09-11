Por Redacción

Ciudad de México, México.- La detección fue resultado de acciones coordinadas de inteligencia, análisis estratégico y gestión de riesgo implementadas por la ANAM

El cargamento provenía de origen nacional y fue identificado mediante mecanismos institucionales de control y vigilancia aduanera

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en colaboración con la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), como parte de las acciones permanentes de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y fortalecimiento de los mecanismos de control en las operaciones de comercio, identificó en la Aduana del aeropuerto de Toluca más de 10 kilos de metanfetamina.

Como resultado de las medidas de control implementadas y de las revisiones documentales y operativas efectuadas por personal especializado, se detectaron veinte piezas de bolsas de plástico que contenían un líquido amarillento, compatibles con presunto clorhidrato de metanfetamina, con un peso aproximado de 10.69 kilogramos, procedente de Morelia, Michoacán.

La identificación de esta operación fue resultado de los esquemas institucionales de gestión de riesgo, análisis estratégico y vigilancia aduanera que la ANAM implementa de manera coordinada con personal de la GN para fortalecer la seguridad en las operaciones de comercio exterior, detectar posibles inconsistencias documentales y dar seguimiento a operaciones que requieren una revisión especializada.

Asimismo, el análisis integral de la operación permitió robustecer los mecanismos de trazabilidad documental, validación de perfiles comerciales y seguimiento operativo, fortaleciendo las capacidades institucionales de control y supervisión en las aduanas del país.

La ANAM y las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la legalidad, la seguridad nacional y el fortalecimiento de los mecanismos de control aduanero para inhibir el traslado de sustancias ilícitas.