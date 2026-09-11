Por Redacción

Ciudad de México, México.- En el marco de la Estrategia de Seguridad, en una operación encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Marina) a través de la Armada México, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se detuvo a Yanet “N”, de nacionalidad estadounidense, considerada como operadora logística para el trasiego de armamento en el estado de Sonora.

Durante recorridos disuasivos de vigilancia y prevención del delito, se localizó a la mujer en inmediaciones del Puente Fronterizo de México con Estados Unidos, en San Luis Río Colorado, Sonora, a quien le fueron asegurados 5 mil 445 cartuchos y un vehículo.

Cabe destacar que con esta detención y aseguramiento se afecta la estructura operativa y financiera de los grupos delictivos, por aproximadamente un millón 655 mil 19 pesos.

A la persona detenida, se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

De esta manera, las instituciones del Gabinete de Seguridad trabajan de manera coordinada para detener a operadores logísticos y financieros, con ello debilitar células delictivas y contribuir a la seguridad de las familias mexicanas.

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