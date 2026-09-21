Por Agencias

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir del 3 de noviembre entrará en vigor la restricción en el uso de teléfonos celulares y pantallas en todos los planteles de educación básica (primarias y secundarias), tras el acuerdo unánime de los secretarios de Educación de las 32 entidades en el país.

Adelantó que el acuerdo del Consejo Nacional de Autoridades Educativos adoptado el viernes pasado, será publicado mañana en el Diario Oficial de la Federación.

Durante su conferencia, dijo que con la aprobación de este acuerdo, se abrirá un periodo de treinta días para la realización de asambleas informativas en los planteles para que se conozcan las restricciones para que los niños puedan desarrollar todo su potencial y ayudar a su proceso cognitivo y el desarrollo de habilidades psicomotoras y ampliación de sus capacidades cognitivas.

Dijo que estas restricciones ya se han puesto en vigor en muchos países del mundo por lo que después de un proceso de información y debate, se logró el consenso amplio en todas las entidades a restringir el uso de celulares en las escuelas tanto en las clases como en el recreo.

Sheinbaum subrayó que no se debe usar tanto el término de prohibición, sino de regulación para recuperar la creatividad de los estudiantes, regulando el uso indiscriminado de las pantallas que tiene efectos muy negativos. Esto es, no podrá utilizarse, aunque los menores podrán tenerlo en sus mochilas para el uso por alguna emergencia o alguna particularidad de cada estudiante.

Con el impulso al regreso al uso del papel y escribir así como el desarrollo de actividades psicomotoras se está regresando al origen porque está demostrado que con los celulares y el acceso a plataformas vinculadas con redes sociales, generan adicción y que está demostrado que tiene efectos negativos para el desarrollo de los niños.

Sheinbaum recordó que ya había restricción del uso de celular en 16 estados del país, por lo que no es completamente nuevo en el país.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que después de un proceso para dar a conocer las acciones impulsadas por la UNESCO, la participación de expertos internacionales, la realización de cinco foros regionales en universidades se logró a una propuesta para hacer una encuesta en los consejos técnicos de las escuelas públicas en el país. Con la participación de 565 mil de docentes se llegó a la propuesta de tener que realizar acciones para regular el uso de teléfonos celulares.

Dijo que el pasado viernes, en la reunión de la Conaedu, se alcanzó el acuerdo que será sometido a la consulta de la presidenta para que, si lo avala, iniciar el proceso de asambleas informativas durante 30 días, a fin de que en noviembre entre en vigor.

Más adelante Mario Delgado informó que producto de la instrumentación del programa Vida Saludable en las escuelas para erradicar la comida chatarra, la dependencia continúa litigando en tribunales las impugnaciones de las grandes empresas que pretenden regresar a vender a los planteles.

Durante la conferencia, Delgado rindió el informe sobre el sector educativo -como parte de los reportes por dependencia ligado al informe presidencial- en la cual dij9 que los diversos programas sociales asociadas al sector han derivado en que los casi veinte millones de becarios, a las diversas becas, lo conviertan en el programa con mayor número de beneficiarios. (Alonso Urrutia y Emir Olivares/La Jornada).