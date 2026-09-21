Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el propósito de preservar la continuidad de los servicios de agua y saneamiento en Río Bravo, la diputación permanente del Congreso del Estado aprobó que el Gobierno de Tamaulipas conserve la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, a través de la COMAPA.

La propuesta deriva de la solicitud del Ayuntamiento de Río Bravo para asumir la prestación de estos servicios.

Al respecto, la diputación permanente señaló en un comunicado que tras analizar las condiciones técnicas, financieras y operativas, determinó que la transferencia podría afectar la continuidad y calidad del servicio en perjuicio de la población.

Durante el análisis, la diputada Francisca Castro Armenta advirtió que transferir al Ayuntamiento estos servicios, sin contar con las condiciones técnicas, financieras, administrativas y operativas necesarias, podría poner en riesgo su continuidad y afectar directamente a las familias que dependen de ellos diariamente.

“El cambio de autoridad responsable de la prestación de los servicios de agua potable no debe realizarse atendiendo únicamente a consideraciones de carácter administrativo o competencial sino que debe prevalecer el principio de protección, interés público”, afirmó.

Entre los argumentos expuestos se encuentran las acciones de rehabilitación y fortalecimiento realizadas en la infraestructura hidráulica, así como en la operación de la COMAPA Río Bravo.

Por ello, con base en el mecanismo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la reforma al artículo 115 constitucional, la diputación permanente aprobó que el Gobierno del Estado conserve la prestación de estos servicios en Río Bravo, priorizando su continuidad y atención a la población.