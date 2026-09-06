Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- Desde Nuevo León, estado fronterizo con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó este domingo que el gobierno de México aspira a mantener una “buena relación” de cooperación con la administración de Donald Trump, como la que sostuvo Andrés Manuel López Obrador durante el primer mandato del republicano, pero remarcó: “cooperación siempre, subordinación nunca”.

En el noveno estado que visita como parte de su gira por la República para rendir cuentas sobre los resultados de sus dos años de gobierno, Sheinbaum recordó que México ha tenido “momentos muy especiales” en su relación con el vecino del norte, como el entendimiento entre Benito Juárez y Abraham Lincoln, entre Lázaro Cárdenas y Franklin D. Roosevelt, y entre López Obrador y Trump.

“Y también en el primer periodo del presidente Trump hubo una muy buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es a lo que aspiramos a una buena relación con nuestro vecino del norte. Eso sí, cooperación siempre, subordinación nunca. Ese es la esencia de las y los mexicanos. Y lo recordamos siempre, pero particularmente ahora, que es el mes de la patria”, dijo.

En su acto, acompañada sólo por integrantes de su gobierno sin la presencia del gobernador de la entidad, Samuel García, Sheinbaum Pardo reivindicó la soberanía, independencia, libertad, justicia social y democracia como principios que, afirmó, han guiado las luchas históricas de México y que hoy sustentan el movimiento de la Cuarta Transformación.

Tras hacer un amplio recorrido de los pasajes de la historia mexicana, desde la Independencia hasta la Revolución, destacó la abolición de la esclavitud, la defensa de la soberanía y la búsqueda de una mayor igualdad, y sostuvo que esos principios fueron abandonados durante los 36 años de gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, periodo al que atribuyó empobrecimiento, desigualdad y falta de democracia.

“Seis gobiernos de empobrecimiento del pueblo. No hubo independencia, porque el modelo económico vino de fuera y se impuso en contra de la Constitución de 1917. No hubo soberanía porque no se respetó la voluntad del pueblo. No hubo democracia, porque al menos ese periodo tuvo dos fraudes electorales: el de 1988 y el de 2006… que López Obrador debería de haber sido presidente en el 2006”, enfatizó.

Al rendir cuentas a los neoleoneses, destacó el aumento al salario mínimo pasó de 2 mil 800 pesos mensuales en 2018 a más de 9 mil 500, y defendió los programas sociales al señalar que 1.5 millones de habitantes de la entidad reciben algún apoyo, entre ellos 583 mil adultos mayores, 49 mil 415 personas con discapacidad, 6 mil 428 beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro y más de 140 mil estudiantes de preparatoria.

También destacó la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años y las becas universales para estudiantes, además de informar que se construyen cinco nuevas preparatorias, un Hospital General Regional del IMSS en Santa Catarina y nuevas o ampliadas unidades médicas en Juárez y Monterrey.

Durante el acto, familiares de personas desaparecidas en la entidad se manifestaron y alzaron pancartas con las fotografías de sus seres queridos ausentes y mensajes donde expresaron que les extrañan y siguen peleando para encontrarlos. (Emir Olivares/La Jornada).