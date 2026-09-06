Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La capital tamaulipeca registrará un repunte en la generación de empleo formal hacia el cierre de este año, con la incorporación de más de 13 mil personas a trabajos con todas las prestaciones de ley, de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría del Trabajo.

El titular de la dependencia, Gerardo Illoldi Reyes, adelantó que uno de los motores de este crecimiento será la expansión de la maquiladora Yageo-KEMET, que abrirá una nueva línea de producción y contratará a mil 200 trabajadores en sus instalaciones de Ciudad Victoria.

“Estamos en la etapa final de reclutamiento y la capital consolidará su repunte laboral con esta expansión. Incluso se está promoviendo la contratación en municipios vecinos como Güémez y Padilla, donde no existen estas oportunidades”, explicó.

Illoldi agregó que, además de KEMET, se prevé la incorporación de 400 nuevas plazas en el sector industrial regional, y que en los próximos días se anunciarán otras dos opciones de crecimiento para la capital, con necesidades específicas de mano de obra.

El funcionario estatal destacó que todas las vacantes promovidas deberán cumplir con el formato de empleo digno, garantizando salarios competitivos y prestaciones de ley, supervisadas por la Dirección General de Inspección.

Asimismo, recordó que la efectividad de inserción laboral en las ferias del empleo se ha triplicado en la actual gestión, pasando de un histórico 6% a un 18% de colocación real, gracias a la participación de las juventudes y la coordinación con empresas.