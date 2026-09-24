Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están? Les comparto que en lo referente a las bancas centenarias de la Plaza del 22 Hidalgo, conocida también como Plaza de los Héroes, por instrucciones del Secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Ing. Pedro Cepeda Anaya, copia del documento donde la SOP, con firma del Supervisor de Obra de SOP, José Emmanuel Robles Méndez, entregó 19 de las referidas bancas, al coordinador de Servicios Públicos del Municipio de Victoria, Alberto Rojas, quien firma de recibido.

El documento, hecho llegar por Wasap, dice que el contratista de la obra es Hawargu Infraestructura, S.A. DE C.V., siendo ejecutado el trabajo del 19 de diciembre de 2025 al 18 de marzo de 2026. ¿El importe del contrato? Es de $8, 749,999.17.

Vale decir que el monumento Columna de la Independencia de la Plaza del 22 Hidalgo fue construido e inaugurado en septiembre de 1910, al tiempo que en la Cd. de México se levantaba la Columna de la Independencia inaugurado por el presidente Porfirio Díaz Mori, justo el día que él cumplía 80 años edad, el 15 de septiembre de 1910. Don Porfirio estaba entonces matrimoniado en segundas nupcias con Carmen Romero Rubio, nacida en Tula, Tamaulipas. ¿Ordenó construir el Presidente Porfirio esta Columna en Cd. Victoria para complacer a su esposa Carmen Romero? Desconocemos.

En próximos días escribiremos sobre la fuente ubicada en el patio de Palacio de Gobierno del 15 Juárez y retirada del lugar hace unos meses en este sexenio del Dr. Américo Villarreal Anaya.

INCONGRUENCIA QUE RÓMULO PÉREZ ESTE EN ENCUESTA PARA VICTORIA

En estos tiempos de la Cuarta Transformación es verdaderamente incongruente que RÓMULO PÉREZ SÁNCHEZ, presidente del Consejo Estatal de Partido MORENA este compitiendo en las encuestas de dicho partido para nominar a su candidata o candidato a la Presidencia Municipal de Cd. Victoria.

Además de ese cargo en el partido MORENA, RÓMULO PÉREZ trabaja como titular de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, en la Secretaría General de Gobierno al mando de HECTOR JOEL VILLEGAS.

Como bien comentaba en estos días una bien informada columnista victorense: «No se puede ser Juez y parte». Ya una de las personas que buscan la candidatura a alcalde ha impugnado a ROMULO, pidiéndole que renuncie a su cargo en el partido MORENA.

DATOS DE UAT EN ESTE SEPTIEMBRE

Para los que gustan de las cifras. Aquí van: En este Agosto creció la matricula a más de 45 mil estudiantes, con crecimiento de 12.5 % de 2024 a la fecha. Todo ello en sus 28 facultades, unidades académicas y prepas.

Calidad: Se cuenta con la acreditación del 100 % de sus 95 programas de licenciatura y posgrado.

En dos años de pasó de alrededor de 80 alumnos a más de 600 jóvenes en intercambios académicos, internacionales y nacionales.

Becas: Se beneficia a 1 de cada 2 alumnos con becas federales, estatales y de la propia UAT.

Más oferta educativa: Con el rector Dámaso Anaya se han creado 14 nuevas licenciaturas. Enfermería ya se imparte en Reynosa, y Agronomía en Río Bravo. En Victoria ya hay una extensión de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Así el reporte Joaquín.

INAUGURAN EDIFICIO DE UNIVERSIDAD EN ALTAMIRA

En el puerto de Altamira, el secretario estatal de educación, Dr. Miguel Ángel Valdez señaló: «Comprometido con la educación como la herramienta más importante para la transformación social que requiere Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya continúa impulsando la educación superior como una prioridad en su administración»

El funcionario, ex rector de Universidad La Salle Victoria, señaló en el evento de inauguración de nuevo edificio académico de la Universidad Tecnológica de Altamira que el Dr. Américo, «durante estos cuatro años, ha dado un impulso sin precedentes a la educación superior y, sobre todo, a la infraestructura educativa, como lo veremos el primero de octubre en su informe”.

Valdez reconoció y felicitó a todos quienes conforman la comunidad universitaria, en especial a la rectora Mara Grassiel Acosta González: «Hoy inauguramos un nuevo edificio al servicio de la docencia de todos los muchachos y muchachas que aquí estudian. La Universidad Tecnológica de Altamira, con el liderazgo de la rectora Mara, está trabajando muy bien en pro de la calidad académica y humanista de todos estos jóvenes”, resaltó. NOS VEMOS.

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