Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El ex dirigente del PRI en Tamaulipas, Ramiro Ramos Salinas, cuestionó la reforma constitucional aprobada por la mayoría de Morena que impide a ciudadanos con doble nacionalidad aspirar a cargos de elección popular, incluido el de presidente de la República.

El también ex diputado local recordó que el artículo 82 constitucional regula los requisitos para ocupar la presidencia y que el PRI, en su momento, promovió una reforma para ampliar libertades y eliminar candados.

“Lo hicimos con la idea de permitir que quien tuviera padres extranjeros pudiera ser presidente. Somos un partido progresista, de centro izquierda, y ahora los que dicen ser de izquierda restringen libertades”, señaló.

El priista lamentó que la nueva disposición afecte directamente a ciudadanos de la frontera, donde es común tener doble nacionalidad. “En Nuevo Laredo tengo muchos amigos con doble nacionalidad. Ahora Morena les está diciendo: tú no puedes ser candidato en México”. Eso un retroceso”.

También criticó otra reforma reciente que establece como causa de nulidad de elecciones cualquier apoyo o cobertura de medios extranjeros. “Si alguien de Nuevo Laredo da una entrevista a un medio de Texas o de McAllen, van a impugnar diciendo que es apoyo extranjero. Con un Poder Judicial sometido, los jueces podrían declarar nula la elección cuando no les convenga el resultado”, advirtió.

Ramos Salinas consideró que estas medidas vulneran derechos fundamentales. “Si naces en territorio nacional tienes derecho a votar y ser votado. Esta reforma va en contra de los derechos naturales del hombre”, expresó.

El exdirigente priista recordó que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno “Alito”, ya denunció estas restricciones en foros internacionales como la ONU, la OEA y la COPAL, alertando sobre el retroceso en derechos humanos y ciudadanos.

Ramos subrayó que la prohibición afectará a mujeres y hombres de Tamaulipas con doble nacionalidad, incluyendo alcaldes y alcaldesas que residen en Estados Unidos.

“Morena está dañando las libertades de los ciudadanos. Es una tragedia y un peligro para México”, concluyó.