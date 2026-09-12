Por Agencias

Ciudad de México.- Personal de la III Región Militar y la 9/a. Zona Militar, dieron a conocer la detención de once presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, que forman parte de la facción de Los Chapitos, durante un operativo en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

Personal del Ejército Mexicano en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, lograron la detención de los once miembros de la delincuencia organizada al realizar reconocimientos terrestres y patrullajes de vigilancia en el poblado de La Isla del Bosque.

Los 11 miembros de Los Chapitos fueron capturados en flagrancia y se les aseguraron 12 armas largas, cargadores y municiones de diversos calibres, así como equipo táctico.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), los once detenidos en Escuinapa están bajo el mando de Oscar Luciano Martínez Larios, Casco, jefe regional de Los Chapitos, y a quien se le señala como partícipe del secuestro y homicidio de diez trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver, en hechos ocurridos el pasado 23 de enero en el municipio de La Concordia, en Sinaloa. (Gustavo Castillo García/La Jornada).