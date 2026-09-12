Por Redacción

Hidalgo, Tamaulipas.- Como resultado de la agenda colaborativa y el trabajo coordinado entre Federación, Estado y Municipio, Hidalgo se transforma y está cambiando muy positivamente para el bienestar de sus habitantes y, con ello, contribuye también en forma importante al desarrollo de nuestra entidad, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Desde la cuna del héroe republicano, orgullo de Tamaulipas, el general Pedro José Méndez, el gobernador del Estado refrendó su compromiso para seguir apoyando la vocación productiva para la actividad primaria en el ámbito del campo y, de la misma manera, mejorar la conectividad, la rehabilitación de vialidades e impulsar acciones en favor de la salud, vivienda, educación y turismo.

«Hoy es innegable que ese diálogo sincero existe; así respondemos a Hidalgo y a su gente, con el fin de que cada dependencia del Ejecutivo pueda traer a esta tierra obras, recursos, programas y apoyos», indicó.

Durante el segundo informe del presidente municipal, Praxedis Guajardo Reyna, en el Auditorio Municipal, el mandatario tamaulipeco destacó la conservación del camino Hidalgo-La Mesa-El Chorrito y dio a conocer que este mismo año quedará inaugurado el espejo de agua de la Virgen monumental de la Misericordia, en el poblado de El Chorrito.

Agregó que, con las gestiones que se han hecho con el gobierno federal, hay una inversión superior para recuperar las carreteras federales de más de 2 mil millones de pesos en todo el estado.

También destacó que aquí, en Hidalgo, los programas federales de Bienestar se entregan a 5,500 personas, lo que representa una dispersión de cerca de 205 millones de pesos en forma anual.

«Hoy hemos escuchado y pasado revista al ejercicio del gobierno municipal en este segundo año de trabajo y su contenido nos indica que efectivamente esta dinámica colaborativa es el mejor camino para continuar nuestra transformación», expresó.

Al refrendar su felicitación al presidente municipal, Praxedis Guajardo, el gobernador ofreció redoblar la colaboración y total apertura a escuchar sus propuestas, «como lo hemos hecho hasta ahora».

Por su parte, el presidente municipal de Hidalgo, Praxedis Guajardo Reyna, dio la bienvenida al gobernador y destacó la colaboración que ha permitido acciones que favorecen el desarrollo y bienestar de las familias de este municipio.

«Señor gobernador, bienvenido a la tierra del general Pedro José Méndez y de la Virgen del Chorrito, lugar donde se coincide con los ideales de la Cuarta Transformación, siempre en defensa de la soberanía y las libertades de nuestros pueblos», dijo.

«Doctor Américo Villarreal, le reconocemos su respaldo constante y por impulsar políticas públicas que fortalecen nuestra economía local, mejoran nuestros servicios y atienden las necesidades más urgentes de nuestra población. Su apoyo ha sido clave para que los programas federales y estatales se traduzcan en beneficios concretos para nuestras familias», afirmó.

Al presentar de manera detallada las acciones durante su segundo año de gobierno, el alcalde se refirió también a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien reconoció por demostrar que la cercanía con la gente y la sensibilidad social son pilares de un buen gobierno.

En este informe, el gobernador estuvo acompañado por integrantes de su gabinete: Earl Tuexi Amaro, jefe de la Oficina del Gobernador; Marcia Benavides Villafranca, secretaria de las Mujeres; Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura; Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación; Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública; Karl Heinz Becker, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo, y Juan Carlos Medina Ortiz, subsecretario de Vías Terrestres, en representación de Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas.