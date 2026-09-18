Por José Gregorio Aguilar

Cd, Victoria, Tamaulipas.- El subsecretario de Transporte Público, Armando Núñez Montelongo, informó que el gobierno estatal inició un proceso de cancelación y reasignación de cerca de 4,000 concesiones del transporte público que quedaron inactivas o abandonadas tras la pandemia de COVID-19.

La medida busca depurar el padrón de más de 18,300 unidades y eliminar permisos que ya no operaban en modalidades de taxis, rutas urbanas y transporte escolar. “Se quitarán permisos fantasmas para dar certeza jurídica a quienes sí desean prestar el servicio”, explicó.

El funcionario reveló que en Reynosa se han otorgado 800 permisos escolares, luego de detectar casi mil unidades operando de manera irregular. También se trabaja en la regularización de 450 unidades en Ciudad Mante y alrededor de 800 vehículos en Matamoros y Reynosa, principalmente en transporte escolar y de personal maquilador.

Muchos concesionarios acumularon deudas de hasta 120 mil pesos por trámites y derechos no pagados. Para ellos, el gobernador Américo Villarreal Anaya implementó decretos fiscales que permiten ponerse al corriente con pagos menores.

Núñez Montelongo subrayó que la depuración responde a la necesidad de acabar con la simulación.

“Había permisos que existían en el papel, pero no en la calle. Y hoy buscamos que las concesiones estén en manos de quienes realmente trabajan y ofrecen el servicio”.