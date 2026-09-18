Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Además de promover las bellezas naturales de Tamaulipas mediante diversas acciones y programas, la Secretaría de Turismo trabaja para fortalecer destinos turísticos más limpios y sostenibles.

En el marco del Día Internacional de la Limpieza de Playas, el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, invita a la ciudadanía a sumarse a las jornadas de limpieza y contribuir de manera permanente al cuidado de los destinos turísticos.

“Desde el inicio de su administración, el gobernador Américo Villarreal Anaya ha impulsado la mejora integral de nuestros destinos. Este esfuerzo se realiza de forma conjunta y coordinada entre los tres niveles de gobierno, empresarios y sociedad civil, un trabajo al que todos debemos sumarnos”, señaló.

La Secretaría de Turismo realiza jornadas de limpieza de playas de manera permanente. En fechas alusivas como esta, se refuerzan estas acciones.

Como en esta ocasión, en coordinación con la cadena comercial Oxxo y otros participantes, las labores comenzaron este viernes y continuarán mañana sábado, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía a participar activamente.

“Debemos mitigar la contaminación y fortalecer la protección ambiental en las zonas, además de reducir al máximo el volumen de uso de plásticos, no dejar basura en los lugares que visitamos, basura que podría dañar a terceros, esto es ser responsables con el medio ambiente”, explicó.

Más allá de una jornada, la invitación es a convertirnos en guardianes permanentes de todos los lugares que visitamos, manteniendo limpios nuestros destinos turísticos para que también puedan disfrutarlos las generaciones futuras, concluyó Hernández Rodríguez.