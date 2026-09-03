Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están? Quien estos días tiene todos los reflectores es la alcaldesa de Nuevo Laredo Carmen Lilia Canturosas Hinojosa, quien tras pertenecer por cinco años, del 2013 al 2018, al Partido Acción Nacional, dio el bandazo, cambió de partido político, o como dice la chamacada…»chapulineó» (Nombe Chapulín) de este partido azul, se fue… al partido MORENA.

Ahora que cambiar de partido no tiene nada de negativo, el asunto es que dar el cambiazo de un partido conservador como es el PAN, a un partido de la izquierda, «del pueblo», pues ahí sí que está incongruente, curioso.

El gran detalle es que la alcaldesa neolaredense trae entre sus proyectos ser candidata a Gobernadora por MORENA. Lo evidente es que debe haber congruencia a la hora de cambiar de partido, de no debe haber «chapulineo». Una cosa es dejar el PRI para irse al Verde, MC o Morena, y otra muy curiosa es saltar de un partido conservador como es el PAN, a uno de izquierda como es MORENA. ¿Voy bien o me regreso?

Y luego esos dos detalles de la alcaldesa Carmen Lilia, que se compró una casota de superlujo en Laredo, Texas, en Santa Rita, por la cantidad de 3 millones 398 mil pesos. Y luego para despistar la compra su puestamente la hizo su hijo Oscar Mario Hinojosa Jr en marzo de 2023.

Un dato, la alcaldesa tiene asignados para gastos de su «oficina privada» nomás 310 mil pesos cada primer día del mes.

UAT EMPRENDE ESTUDIOS EN ISLA DE LOBOS

Con el rector Dámaso Anaya Alvarado, al mando, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su compromiso con el bienestar regional, transformando el conocimiento científico en soluciones concretas. En ese sentido la UAT, a través del Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT), iniciará estudios y trabajos técnicos especializados orientados a atender el proceso de erosión que afecta a la Isla de Lobos, ubicada en la costa norte de Veracruz.

Esta intervención se consolidó tras una reunión de trabajo entre personal del CIDIPORT y representantes de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Tuxpan (ASIPONA Tuxpan), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Capitanía de Puerto de Tuxpan, logrando un acuerdo interinstitucional que permitirá implementar acciones en materia de ingeniería costera y conservación de esta emblemática zona insular.

La labor científica en Isla de Lobos se enmarca de manera directa en el actual modelo de gestión de la UAT, el cual ha transformado la agenda académica para poner el conocimiento al servicio de las problemáticas reales del entorno. NOS VEMOS.

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