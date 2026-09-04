Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de personal adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE), llevó a cabo la campaña permanente “Prevención y Disuasión del Delito de Extorsión y Secuestro”.

Durante la jornada, se realizaron acciones de prevención del delito en negocios y comercios del centro comercial “Punto Marqués” ubicado en el municipio de Altamira, donde se estableció contacto directo con comerciantes y con la población en general. De igual manera, se proporcionó información y material con recomendaciones para prevenir y detectar posibles situaciones relacionadas con los delitos de Secuestro y Extorsión, a más de 50 personas, con el objetivo de fortalecer las medidas de prevención y fomentar la cultura de la denuncia.

Asimismo, se dio a conocer la plataforma de Denuncia en Línea de la Fiscalía Digital, como una herramienta para realizar denuncias anónimas las 24 horas del día, acercando a la ciudadanía alternativas para solicitar orientación y reportar posibles hechos delictivos.

Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, refrenda su compromiso de fortalecer las estrategias de prevención y disuasión de los delitos de Secuestro y Extorsión, mediante el acercamiento directo con la ciudadanía, la difusión de herramientas para la denuncia y la orientación oportuna, que permitan construir entornos más seguros para la ciudadanía de Tamaulipas.