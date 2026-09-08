Por Redacción

Ciudad de México, México.- Como parte de las labores de campo y de inteligencia, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo dos operativos en entidades distintas por el probable robo de hidrocarburo, además de que en otras acciones logró la aprehensión de cinco personas, en distintos estados de la República.

Lo anterior, derivado del trabajo coordinado entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de esta FGR, y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes llevaron a cabo las diligencias que a continuación se informan:

En Santa Catarina, Nuevo León, con la colaboración del personal de Seguridad Física de Pemex, dieron cumplimiento a una orden de cateo en un inmueble por la posible comisión de un delito en materia de hidrocarburo.

En el lugar fue localizada una excavación con acceso a un túnel conectado a dos tomas clandestinas, donde además fue asegurada un arma de fuego corta, un cargador, cartuchos útiles, cuatro vehículos, un tanque cilíndrico, muestras de hidrocarburo, mangueras, documentación diversa y el inmueble en mención.

Las tomas clandestinas fueron inhabilitadas por personal de PEMEX, en tanto lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF).

Por otra parte, en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, en colaboración con la Guardia Nacional (GN), se realizaron actos de investigación por la posible comisión de un delito en materia de hidrocarburo, y se aseguraron 480 litros de posible combustible, 13 tambos y un vehículo.

En la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Rafael «N» por su posible participación en el delito de uso de documento falso.

En Aguascalientes, Aguascalientes, también se cumplimentó una orden de reaprehensión en contra de Marlon «N», por la probable comisión de los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud.

En tanto, en Emiliano Zapata, Morelos, se cumplimentó orden de reaprehensión en contra de Daniel «N», por su posible participación en los delitos de portación de arma de fuego sin licencia, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

En Tula, Hidalgo, se realizaron actos de investigación sobre la carretera Federal 101, Ciudad Victoria – Tula, por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y se detuvo en flagrancia a dos personas, junto con 121 cartuchos útiles y un vehículo.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.