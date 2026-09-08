Por Redacción

Ciudad de México, México.- La selección femenil mexicana de futbol para ciegos logró la medalla de bronce en el Campeonato Americano IBSA 2026, que se realiza en Sao Paulo, Brasil, luego de vencer por 1-0 a Canadá, en el duelo por el tercer lugar. Este certamen representó la primera participación internacional de la rama femenil en esta disciplina

El equipo mexicano estuvo integrado por las poblanas: María de los Ángeles Ortiz Montiel, Aidé Guadalupe Hernández Romero, Lucero Ávalos Martínez, la portera Cristian Mora Chahuey y la guía de arco María Elena Coca Pérez, así como por las jaliscienses María de Jesús Venegas Vázquez y la portera Ania Paola Naveja Gutiérrez y por las capitalinas Paulina Hernández Martínez e Ilse Guadalupe Aviles Martínez.

El gol que le dio a México la insignia de bronce corrió a cargo de María de los Ángeles Ortiz y Aidé Guadalupe Hernández, quienes trabajaron en mancuerna para lograr la anotación.

“Es muy emocionante porque es una huella que estamos dejando en conjunto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el Comité Paralímpico Mexicano (COPAME), la federación (Mexicana del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales) y con cada una de las deportistas que se encuentran haciendo historia. No solamente traemos nuestros sueños, sino también los sueños de todas las generaciones que podemos llegar a impactar”, señaló la entrenadora de la selección femenil, Wendy del Río.

México compartió el podio de honor con Argentina, que ganó la medalla de oro y Brasil, que se quedó con el metal de plata.

El Campeonato continúa sus actividades con las competencias de la rama varonil, que concluirán el 13 de septiembre.