Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en coordinación con la Dirección General de Formación y Servicios Profesionales de Carrera, a través del Instituto de Formación Profesional, y en coordinación interinstitucional con la Secretaría de Marina (SEMAR), llevó a cabo la capacitación en materia del Sistema Penal Acusatorio.

En el marco de estas acciones se contó con la participación y coordinación del Contralmirante C.G. D.E.M. Francisco Figuereo Corona, Comandante del Sector Naval de La Pesca, fortaleciendo los vínculos de colaboración entre ambas instituciones.

Durante las jornadas se abordaron temas relacionados con el Sistema Penal Acusatorio, detención y conducción de personas, uso legal y proporcional de la fuerza, Informe Policial Homologado (IPH), Registro Nacional de Detenciones (RND) y actuación del Primer Respondiente.

Los contenidos fueron impartidos por personal adscrito a la Vicefiscalía de Litigación, Control de Procesos y Constitucionalidad, con la participación de los ponentes: Lic. Adelfo Gabriel González Pérez, Director General de Litigación y Constitucionalidad; Lic. Norma Guadalupe Robledo Vázquez, Agente de la Policía Investigadora e Instructora; y Lic. Beatriz Alejandra Mendoza Zapata, Agente de la Policía Investigadora e Instructora.

Los contenidos teóricos fueron complementados con ejercicios prácticos, con el propósito de fortalecer las capacidades de los participantes y favorecer la correcta aplicación de los conocimientos adquiridos durante su actuación operativa. Las actividades se llevaron a cabo en dos periodos, con la participación de 80 elementos de la SEMAR.

Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso con la profesionalización y capacitación especializada de las instituciones vinculadas con la seguridad y procuración de justicia, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, en apego a la legalidad, el respeto a los derechos humanos y el servicio a la Nación.