Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que el Agente del Ministerio Público obtuvo vinculación a proceso en contra de Jesús Estuardo “N”, por secuestro exprés agravado.

La resolución fue emitida por un Juez de Control, después de que el representante social presentara datos de prueba que implican al imputado en hechos registrados el 4 de septiembre de 2026, en este municipio, donde presuntamente privó de la libertad a la víctima, a quien, mediante amenazas, le exigió dirigirse a una institución bancaria para retirar dinero en efectivo.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

“Con este resultado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reitera su compromiso de procurar justicia para las víctimas de delitos que atentan contra la libertad y seguridad de las personas, así como de combatir la impunidad mediante la investigación y persecución de quienes resulten responsables de estos hechos”, indicó la instancia en una versión oficial.