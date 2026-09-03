Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la presentación de proyectos multidisciplinarios de alto impacto científico y social, concluyó de manera exitosa la participación de la delegación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en el Congreso Internacional del 31.° Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico (Programa Delfín), desarrollado del 26 al 29 de agosto, en Nuevo Nayarit, México.

Al respecto, el rector Dámaso Anaya Alvarado brindó su reconocimiento al grupo integrado por 26 universitarios que representaron a la UAT en este importante espacio, reiterando el impulso de su gestión al fortalecimiento de iniciativas que ofrezcan a las y los jóvenes a vivencias directas en la práctica científica.

Subrayó la importancia de que el alumnado colabore activamente con investigadores de alto nivel, refrendando la apuesta institucional por incrementar de manera sustancial los intercambios y otorgar los apoyos necesarios para garantizar la movilidad académica.

Tras haber completado siete semanas de estancia en diversas instituciones de México y del extranjero, las y los universitarios de diversas facultades y unidades académicas de la UAT acudieron al congreso para exponer los avances, metodologías y hallazgos finales de sus proyectos mediante ponencias orales y carteles científicos, entablando un diálogo directo con especialistas de instituciones internacionales.

Durante el evento presencial, la comitiva de la UAT abordó líneas de investigación de vanguardia en áreas del conocimiento contempladas en el programa, destacándose temas clave como la innovación tecnológica mediante inteligencia artificial, la biotecnología y biología molecular aplicadas a la biomedicina, el fortalecimiento de la salud pública, la logística sustentable para el entorno industrial, el desarrollo comunitario y la transformación educativa, entre otras propuestas dirigidas a atender necesidades reales de la sociedad.

A su regreso, el grupo de estudiantes expresó su agradecimiento al rector Dámaso Anaya por el respaldo institucional y por las facilidades otorgadas para participar en esta experiencia que no solo les permitió poner en práctica los conocimientos teóricos en escenarios de vanguardia y generar redes de colaboración con estudiantes de movilidad, sino que reafirma el valor de la universidad pública como plataforma para las vocaciones científicas comprometidas con el entorno.

Cabe mencionar que, como parte del Programa Delfín 2026, se desarrollará el Congreso Internacional en la modalidad virtual, del 23 al 25 de septiembre de 2026, en donde se espera la participación de alrededor de 300 estudiantes de la UAT, consolidándose el papel de la máxima casa de estudios como motor de transformación científica, académica y social en la región.