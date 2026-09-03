Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas da un paso más para fortalecer las políticas públicas dirigidas a las mujeres con la creación de la Secretaría de las Mujeres. Esta iniciativa, impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, entrará en funciones este 3 de septiembre, informó Marcia Benavides, titular de la Secretaría de las Mujeres en Tamaulipas.

Destacó que este cambio permitirá contar con una institución con mayor capacidad de coordinación dentro del gobierno y mayor presencia en el territorio, para fortalecer el trabajo que ya se desarrolla cerca de las mujeres.

La secretaría tendrá entre sus principales tareas impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como promover la prevención y atención integral de las violencias contra las mujeres.

Asimismo, contribuirá a dar mayor alcance a las políticas públicas con perspectiva de género, programas y acciones que atiendan las necesidades de las mujeres en cada región de Tamaulipas, agregó.

Precisó que este proceso responde al marco jurídico nacional e internacional que reconoce los derechos de las mujeres y establece la responsabilidad de los gobiernos de promover la igualdad y garantizar una vida libre de violencias.

Finalmente, Benavides Villafranca destacó que, con esta transformación, el Gobierno de Tamaulipas refrenda su compromiso de seguir trabajando por la igualdad, proteger los derechos de las mujeres y contribuir a una vida libre de violencias.