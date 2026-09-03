Por Redacción

Ciudad de México, México.- En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y el reforzamiento para detener a generadores de violencia, en Puebla, elementos de Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en coordinación con autoridades de los estados de Puebla y Guerrero, detuvieron a tres personas, una de ellas identificada como objetivo prioritario y líder de una célula delictiva con presencia en Acapulco, Guerrero.

Mediante labores de investigación e inteligencia sobre una célula delictiva relacionada con delitos contra la salud, secuestro y extorsión, se identificó un inmueble utilizado por sus integrantes, por lo que se recabaron datos de prueba suficientes con los que un Juez de Control otorgó la orden de cateo.

En Lomas de Angelópolis, Puebla, se desplegó un operativo coordinado en un inmueble donde se detuvo a tres hombres, uno de ellos contaba con orden de aprehensión por homicidio calificado, además, se aseguraron armas, drogas y vehículos de alta gama.

A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

El Gabinete de Seguridad refrenda el compromiso de fortalecer las acciones de investigación e inteligencia para detener a generadores de violencia.