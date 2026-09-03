Por Redacción

Ciudad de México, México.- Con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en estrecha colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), monitorea de forma permanente los fenómenos hidrometeorológicos que inciden en el territorio nacional para informar a las unidades estatales de Protección Civil las condiciones climáticas y reforzar así las acciones preventivas en campo.

El SMN informó que, a las 03:00 horas de hoy, el huracán Marie (categoría 1) se ubicó en el océano Pacífico, a 610 kilómetros al suroeste de la península de Baja California. El sistema registra vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y mantiene su avance hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora. Debido a su amplia circulación, se pronostican lluvias puntuales intensas en Baja California Sur y precipitaciones de menor intensidad en el estado de Baja California.

Como medida preventiva ante los efectos de este sistema meteorológico, las autoridades de Baja California Sur han determinado la suspensión de labores escolares en los municipios de Ciudad Constitución y Los Cabos.

El monzón mexicano, junto con diversos canales de baja presión y el paso de las ondas tropicales 35 y 36, originarán lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Se esperan lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo se esperan intervalos de chubascos, con la posibilidad de caída de granizo en las regiones occidente y centro del país.

En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso en el norte de México y en los estados de los litorales del Pacífico, Golfo de México y península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor con altas temperaturas en Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Ante estas condiciones, se exhorta a la ciudadanía a mantener las medidas preventivas y de autoprotección. Durante el desarrollo de las precipitaciones, se recomienda evitar el cruce de zonas inundadas o pasos de agua, no refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas y alejarse de infraestructuras endebles que pudieran colapsar ante las rachas de viento. Para quienes habitan en zonas de ladera, es importante estar atentos a la aparición de grietas, inclinaciones de árboles o postes, arrastre de sedimentos o ruidos que pudieran revelar posibles deslizamientos.

Al conducir por carreteras o avenidas urbanas, se debe disminuir la velocidad, guardar una distancia segura entre vehículos y encender las luces para garantizar una visibilidad adecuada. En el hogar, se invita a la población a revisar su Plan Familiar de Protección Civil, identificar las rutas de evacuación y ubicar los refugios temporales más cercanos.

Asimismo, es importante tener a la mano la mochila de emergencia, verificar que incluya los números de los servicios locales de rescate, documentos importantes, agua, linterna, pilas y medicamentos de uso continuo.

Para las zonas costeras bajo los efectos del ciclón Marie, es fundamental seguir las indicaciones emitidas por las autoridades de Capitanía de Puerto, evitar actividades acuáticas o de recreación, y respetar estrictamente el abanderamiento en las playas.

Para mitigar los riesgos asociados a las altas temperaturas, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, mantener una hidratación constante, vestir ropa ligera de colores claros, usar gafas oscuras y extremar precauciones con infantes y personas adultas mayores.

Se invita a la población a mantenerse informada a través de los canales institucionales y seguir oportunamente las indicaciones emitidas por las autoridades locales.