Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El fiscal de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, reconoció que la institución enfrenta un déficit importante de personal sustantivo, particularmente en agentes del Ministerio Público y policías investigadores, lo que ha ralentizado el avance de las investigaciones.

Actualmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado cuenta con menos de 400 agentes del Ministerio Público y alrededor de 900 policías investigadores, cuando las necesidades reales son de al menos 600 ministerios públicos y 1,500 policías. “Las metas de reclutamiento para los siguientes dos años son muy altas, pero estamos trabajando en convocatorias y cursos de formación”, señaló.

Govea Orozco explicó que en lo que va del año 15 agentes del Ministerio Público han causado baja, además de peritos y policías que no acreditaron evaluaciones de control de confianza, y también se han depurado mandos medios y superiores.

El fiscal adelantó que en el anteproyecto de presupuesto 2027 también se contempla un incremento de recursos para el Centro de Identificación Forense de Altamira, que requiere perfiles especializados en peritaje, administración y dirección.

“Se está preparando una jornada de pruebas de los equipos adquiridos para determinar su funcionalidad y qué otros deben comprarse”.

Aunque admitió que algunas carpetas de investigación avanzan con lentitud, aseguró que no están detenidas.

“El déficit de personal es real, pero seguimos trabajando en reclutamiento y depuración para garantizar resultados”, indicó.