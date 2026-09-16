Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La diputada morenista, Blanca Narro Panameño, aseguró que su trabajo legislativo y político se mantiene alineado con los tiempos y formas que marque Morena, reiterando que su prioridad es respaldar las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del movimiento de la Cuarta Transformación.

Cuestionada sobre la coordinación municipal en el sur del estado, la integrante de la LXVI Legislatura respondió que “siempre hay que esperar los tiempos, las formas y lo que marque nuestro movimiento, lo que el pueblo mande”.

Respecto a la situación en Altamira, la legisladora destacó el trabajo del alcalde Armando Martínez Manríquez, a quien atribuyó la consolidación de la transformación en el municipio.

“La ciudadanía sabe que la transformación llegó a Altamira y estoy segura que quiere que continúe”, afirmó.

Sobre la preocupación por el número de aspirantes en Morena, Narro Panameño insistió en que el compromiso legislativo sigue vigente y que se atienden iniciativas como la de nacionalidad única, que busca garantizar que quienes aspiren a cargos públicos sean mexicanos.

“Y eso va con el respaldo de todos”.

En cuanto a la coalición Morena-PT-PVEM rumbo a 2027, reconoció que existen tensiones naturales por las posiciones, pero confió en que los líderes resolverán las diferencias.

“Hemos sido partidos hermanos trabajando juntos y juntos seguiremos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación”, refirió.

Blanca Narro Panameño es una de las diputadas federales más productivas del país, ya que de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL) ha presentado 13 iniciativas, se mantiene institucional, respalda al alcalde de Altamira, defiende la iniciativa de nacionalidad única y confía en que la coalición de la 4T saldrá fortalecida rumbo al 2027.