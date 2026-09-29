Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la acreditación de dos nuevos partidos políticos ante el IETAM, PAZ y Somos, el organismo procedió a redistribuir las prerrogativas que por ley les corresponde.

El presidente de la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas del IETAM, Alfredo Díaz, informó que se hizo la redistribución de una bolsa de 88 millones 996 mil pesos, que era la cantidad pendiente de cubrir de los meses de agosto a diciembre.

De esa bolsa, al partido Somos le corresponden un millón 721 mil pesos a distribuirse en esos cinco meses, mientras que al PAZ le corresponde un millón 612 mil pesos, esto porque a este último ya se le había otorgado financiamiento en el mes de julio.

Explicó que las cantidades para el resto de los partidos se asignaron conforme al porcentaje de votación que obtuvieron en la elección de diputaciones del proceso electoral 2024, por lo que son montos distintos.

En ese sentido detalló que al Partido Acción Nacional le correspondieron 20 millones de pesos de agosto a diciembre, al PRI 7 millones 300 mil pesos, al Partido del Trabajo 6 millones 300 mil pesos, al Partido Verde 7 millones 792 mil pesos y a Movimiento Ciudadano 9 millones de pesos.

En el caso de Morena, el monto es significativamente mayor, con 35 millones de pesos en ese mismo periodo, lo que se explica por el alto porcentaje de votación que obtuvo y que por ley le da derecho a una mayor asignación de recursos públicos.

Finalmente, el consejero señaló que el tema de la fiscalización de esos recursos es una atribución que le corresponde al Instituto Nacional Electoral, aunque el IETAM se mantiene en coordinación con ese organismo para el tema de notificaciones y el cobro de multas o sanciones.

Cabe recordar que el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) aprobó el pasado 14 de agosto la redistribución del financiamiento público para partidos políticos, tras la acreditación de los dos nuevos partidos nacionales, PAZ y Somos.