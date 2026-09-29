Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del gobierno estatal inhabilitó hasta por un año a 283 servidores públicos y ex servidores públicos que incurrieron en faltas administrativas no graves durante el ejercicio de sus funciones.

La titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, precisó que del total de resoluciones emitidas por el órgano de control, 196 corresponden a ex funcionarios de la administración pasada, de las cuales 24 fueron amonestaciones, 13 suspensiones y 159 inhabilitaciones.

Detalló que en lo que va de la actual administración se han aplicado 42 sanciones, que se desglosan en cinco amonestaciones, 27 suspensiones y 10 inhabilitaciones, todas por faltas que no alcanzan la categoría de graves según la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Pedraza Melo explicó que en su mayoría los sancionados pertenecen al primer y segundo nivel de la estructura gubernamental, principalmente de la administración estatal anterior, derivado de los procesos de fiscalización y rendición de cuentas que realiza la Secretaría a su cargo.

Aclaró que la facultad sancionadora de la dependencia en este tipo de faltas únicamente permite imponer inhabilitaciones de hasta un año, periodo en el cual si el servidor público está en activo no debe percibir salario ni ejercer funciones.

Finalmente indicó que cuando se trata de faltas graves con inhabilitaciones de cinco, diez, quince o hasta veinte años, la competencia recae exclusivamente en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y que una vez cumplida la suspensión el funcionario se reincorpora, pero la sanción queda asentada de forma permanente en su expediente y en caso de reincidencia puede aumentar.