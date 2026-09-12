Por Agencias

Buenos Aires.- El equipo que representó a México en la 41 Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas (OIM) que se realizó en Buenos Aires, Argentina logró dos medallas de oro y dos de plata, lo que colocó al país en el segundo lugar de 21 naciones iberoamericanas participantes, detrás de Brasil. España obtuvo el tercer lugar.

Los jóvenes estudiantes preuniversitarios de Ciudad de México Takumi Higashida Martínez y Javier Caram Quirós se quedaron con la presea dorada, mientras que Iker Torres Terrazas de Chihuahua y Juan Luis Manríquez Sequera de Baja California Sur fueron premiados con medallas de plata.

El líder del equipo fue Emiliano Fernández del estado de Veracruz y el tutor fue Emilio Toscano del de Baja California Sur.