Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte de las acciones para fortalecer la recuperación de los recursos pesqueros y la conservación de los ecosistemas marinos, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, mantiene la coordinación con instituciones académicas y dependencias federales para cumplir con las condicionantes ambientales del Sistema Arrecifal Artificial de Tamaulipas.

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, sostuvo una reunión de trabajo con José Roberto Campos Leal, director General Técnico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), para revisar los avances de los estudios y acciones del proyecto.

A través del Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT), la UAT elaboró el impacto ambiental que contempla el diseño de los hundimientos y la delimitación del polígono destinado al sistema arrecifal.

Varela Flores destacó que el Gobierno del Estado, trabaja para proporcionar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la información necesaria para acreditar el cumplimiento de las condicionantes establecidas en la autorización ambiental del proyecto.

Asimismo, informó que la Secretaría de Marina ha donado al Gobierno de Tamaulipas embarcaciones, entre ellas buques y fragatas, que serán destinadas al proyecto y, una vez cumplidos los procedimientos técnicos, ambientales y de seguridad, serán hundidas para integrarse al sistema arrecifal.

El funcionario señaló que los arrecifes artificiales instalados en el norte del estado han generado nuevos hábitats para flora y fauna acuática, favoreciendo la presencia y reproducción de diversas especies marinas.

“Estos resultados nos permiten confirmar que el sistema arrecifal puede convertirse en una herramienta importante para fortalecer la actividad pesquera y favorecer las capturas de nuestros pescadores”, afirmó.

Añadió que el Gobierno estatal busca ampliar este modelo hacia el sur de Tamaulipas, con la creación de un nuevo arrecife frente a las costas de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, para lo cual se trabaja en coordinación con la Secretaría de Marina, Semarnat y otras autoridades en la selección de un polígono con las condiciones técnicas y ambientales adecuadas.

El proyecto tendría un carácter multipropósito, al impulsar la actividad pesquera y generar oportunidades para el turismo, la pesca deportiva, la divulgación y la educación ambiental.

El Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, reconoce la disposición del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, para contribuir desde el ámbito académico y científico al fortalecimiento de la actividad pesquera y la conservación de los recursos marinos.

Durante la reunión también estuvieron presentes Jorge de Jesús Montagner Mendoza, subsecretario de Pesca y Acuacultura; Félix Gilberto Gutiérrez Villanueva, director de CIDIPORT; Marco Treviño Rodríguez, director general Técnico; Javier Martínez Vargas, coordinador de CIDIPORT; e Itzel Cruz Cruz, jefa de Innovación Tecnológica y de Proyectos.