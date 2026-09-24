Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras atender un reporte por robo de vehículo, elementos de la Guardia Estatal detuvieron a una persona y recuperaron la unidad en Ciudad Victoria.

La acción se registró en la colonia Miguel Alemán, donde los elementos policiacos localizaron un vehículo con las características proporcionadas en el reporte.

La persona afectada acudió al lugar, reconoció la unidad y señaló al detenido como quien le había robado el vehículo.

El detenido y la unidad fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, informó la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).