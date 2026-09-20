Por Redacción

Ciudad de México.- Como resultado del último reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Marina) intensificaron los patrullajes para fortalecer la presencia operativa y, durante recorridos terrestres en los límites con Durango, fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión y detuvieron a nueve personas, además de asegurar armas de fuego, cargadores, artefactos explosivos y vehículos.

Los agentes de seguridad implementaron recorridos en la zona serrana del estado, donde fueron agredidos por civiles armados que se desplazaban en seis camionetas todo terreno, por lo que, ante una amenaza real e inminente que ponía en riesgo su integridad física, repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos.

Al controlar la situación, fueron detenidas nueve personas, entre ellas un menor de edad, y se aseguraron 17 armas largas, incluyendo una ametralladora, más de 120 cargadores, cartuchos, lanzagranadas, 40 artefactos explosivos improvisados, equipo táctico, dosis de marihuana y seis camionetas, una de ellas con blindaje artesanal.

A las personas detenidas les fueron informados sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica. En el caso del menor de edad, se dio intervención a la autoridad competente conforme al marco legal aplicable.

Con estas acciones, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia, contribuir a la construcción de la paz y fortalecer la seguridad de la población de Sinaloa. (Por Redacción).