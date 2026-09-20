Por Redacción

Ciudad de México-.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informa que este día se mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico en el océano Pacífico oriental, localizada al sur de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Este sistema favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en zonas de estos estados y Guerrero, así como oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en las costas de dichas entidades.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que otros sistemas atmosféricos sobre el sureste del país originarán lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán; así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, noroeste, centro y sureste de la República Mexicana, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

Estas condiciones pueden generar acumulación de agua en calles y avenidas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, reducción de la visibilidad, caída de ramas y árboles, afectaciones en caminos y carreteras, así como deslaves o desprendimientos de tierra y rocas en zonas de ladera.

Ante estas condiciones, es importante estar atentos a la información oficial, evitar cruzar calles, caminos, ríos o arroyos donde exista corriente de agua, aun cuando parezca que el nivel es bajo. Durante una tormenta eléctrica, es prioritario permanecer en lugares seguros y alejarse de árboles, postes, anuncios, estructuras metálicas y cuerpos de agua. Si se encuentra en una zona de ladera, se recomienda estar alerta ante señales como grietas en el terreno, inclinación de árboles o postes, escurrimientos inusuales y seguir las indicaciones de las autoridades si se determina una evacuación.

Se exhorta a la población a mantener libres de basura las calles, coladeras, alcantarillas, canales y cauces, ya que los residuos pueden obstruir el paso del agua y favorecer encharcamientos. Se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, revisar techos y ventanas, así como tener a la mano documentos importantes, lámpara, radio, agua y los artículos básicos de la mochila de emergencia.

En las zonas costeras de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero se prevé oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura, por lo que se recomienda evitar acercarse al mar, permanecer en playas, malecones, escolleras o zonas expuestas cuando las autoridades indiquen restricciones. Quienes realicen actividades marítimas o pesqueras deberán atender los avisos de las autoridades correspondientes y mantenerse alejados de zonas donde las condiciones representen peligro.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen activos sus protocolos de prevención, preparación y respuesta ante estas condiciones meteorológicas.

La CNPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) mantienen seguimiento permanente de las condiciones y realizan acciones preventivas y de preparación en las zonas que podrían presentar mayores afectaciones, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta y actuar con prontitud ante cualquier situación que pudiera presentarse, informó la SPC en una versión oficial. (Por Redacción).