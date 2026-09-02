Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Que no panda el cúnico. La convocatoria de Morena para nombrar coordinadores distritales federales está lista pero guardada bajo siete candados. Será publicada una vez que termine el proceso rumbo a las 17 gubernaturas.

Otra buena para morenos y chapulines que quieren candidaturas: No será necesario pedir licencia a escaños federales, locales o ayuntamientos, según anunció la jefa Ariadna Montiel en conferencia de prensa, este miércoles.

La razón es muy sencilla: No quieren incomodar el funcionamiento de la cámara federal y legislaturas locales (nombrar a suplentes).

Igual por datos de la titular de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández, se sabe que habrá dos vías para registrarse como aspirantes a coordinadores distritales federales (diputados): Vía internet y presencial… Recomienda la primera.

Otro dato: Por aquello que piensen que no la van a “pegar” en una candidatura, podrán registrarse en dos o tres… Pero ideal es que sea una.

Es decir, una individua o individuo puede pedir para diputación federal, diputación local o presidencia municipal pero no por varios distritos o ayuntamientos a la vez.

Faltan por definir 12 coordinaciones estatales, lo que no significa que lleve tiempo porque lo pueden hacer en una sola “tanda” para dar paso a las distritales federales.

Tentativamente el proceso interno municipal arrancaría el 21 de septiembre, aunque las jefas dicen que las fechas pueden variar, “pero no pasa de septiembre”. Para octubre los distritos locales, sin seguridad tampoco.

¿Qué más pedirán en la convocatoria?: Trabajo en territorio de los suspirantes, visitas casa por cada, repartir el periódico Regeneración y combatir la desinformación de que es víctima la 4T.

Tocamos el tema guinda por ser el partido mayoritario, el que genera más interés entre los electores y donde hay más aspirantes a ocupar los espacios.

El proceso federal arrancará oficialmente el 10 de septiembre con la instalación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En la primera quincena lo hará el IETAM, tentativamente el 13.

Y este miércoles dos de septiembre, la revista Proceso “encueró” a Francisco García Cabeza de Vaca y familia, al publicar que son dueños de 28 propiedades en el estado de Texas, varios de los cuales comparten vecindad en barrios o los municipios de McAllen, Mission, Alamo y Alton.

Reportaje firmado por Aldo Canedo, dice haber consultado Registro Público del Condado Hidalgo, donde exhiben “el reparto inmobiliario de los García Cabeza de Vaca”, Francisco, Ismael, José Manuel y la madre María de Lourdes.

El valor en libros es de 3.8 millones de dólares, según el reportaje.

Es algo que la sociedad tamaulipeca ya sabía.En 2021 el titular de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, denunció ante la Cámara de Diputados que los García eran dueños de 28 predios y casas en México y Estados Unidos. Esta vez la cifra crece en el lado americano.

En ese entonces los cálculos de la institución decían que el valor de los bienes andaba por los mil millones de pesos, que no corresponden a los ingresos ordinarios de la familia. De ahí se fortalece la sospecha de corrupción, confirmaba por documentos que demuestran saqueo del erario de Tamaulipas, según denuncias que tiene Inteligencia Financiera estatal.

Todo el patrimonio huele saqueo, desde el ayuntamiento de Reynosa al Gobierno de Tamaulipas ¿de dónde salió tanto dinero?.

Y faltan los ranchos, casas y predios ubicados en Tamaulipas, principalmente en Soto la Marina y Reynosa.

Muy aficionado a responder de inmediato señalamientos y acusaciones, a la hora de escribir estos comentarios (cinco de la tarde, miércoles), el ex Gobernador no había dado respuesta a la revista.

“Para todos tengo”, dijo en alguna ocasión desde Palacio de Gobierno, cuando veía caer la candidatura de su pupilo Truko Verástegui para sucederlo. Hoy parece acorralado. Está acorralado.

La encuerada viene de una publicación no afín a la 4T; nadie puede negar que son motivos políticos, como él dice, perseguido.

Sin duda esta investigación, que ya se difunde por México y el mundo, tendrá consecuencias políticas porque el aludido Francisco, en una insultante respuesta a la Presidenta de México, aceptó que buscará Palacio Nacional en 2030.

Aquí es un prófugo de la Ley. En los Estados Unidos, como ciudadano, lo protege su gobierno.

Y pesará sobre los candidatos que designe César Verástegui, su ex secretario General de Gobierno, para la elección local de 2026.

Cada propiedad es una lápida moral para el PAN Tamaulipas, un ladrillo más al monumento a la corrupción que construyó en su gobierno.

Francisco llegó al poder con la bandera de acabar con los excesos del pasado, perseguir a los corruptos, pero hizo lo contrario, su familia se llenó las talegas de billetes.

Por la UAT, mencionar que la casa de estudios aportará investigación aplicada, ciencia costera y modelación avanzada para, en alianza con ASIPONA Tuxpam y la CONANP, proteger el ecosistema de la Isla de Lobos, ubicada al norte del vecino Veracruz.