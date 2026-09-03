Por Agencias

Washington.- Un avión de la Guardia Costera que transportaba al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin y a otros altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) realizó ayer un aterrizaje de emergencia en las inmediaciones de Washington, luego de que uno de sus motores falló, informó CBS News.

El piloto de la aeronave, un C-37A, comunicó a los controladores del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan que había perdido el motor derecho y declaró una emergencia para efectuar un aterrizaje inmediato. La aeronave llevaba 14 personas a bordo y combustible suficiente para unas dos horas y media de vuelo. No se reportaron heridos.

Mullin confirmó el incidente en X y elogió la actuación de los pilotos, quienes, afirmó, realizaron el aterrizaje con un solo motor sin contratiempos. El aeropuerto detalló que la aeronave aterrizó sin problemas, fue inspeccionada por personal de bomberos y rescate y posteriormente abandonó la pista.

El incidente volvió a poner bajo escrutinio la antigüedad de la aeronave. El DHS había señalado en 2025 que el avión tenía 22 años y presentaba problemas de obsolescencia en sus sistemas de aviónica y comunicaciones. Ese año, el departamento solicitó unos 50 millones de dólares para sustituirlo.

La petición generó críticas de legisladores demócratas, quienes cuestionaron que la renovación del avión ejecutivo tuviera prioridad sobre la modernización de aeronaves de la Guardia Costera utilizadas en operaciones de búsqueda y rescate.

En octubre de 2025, la Guardia Costera elevó su solicitud a unos 200 millones de dólares para adquirir dos Gulfstream G700.

El primero de los nuevos aviones fue entregado en enero pasado, mientras el segundo aún no había sido recibido por el DHS. No se informó por qué la nueva aeronave no fue utilizada durante el viaje de Mullin. (Afp/La Jornada/Agencias).