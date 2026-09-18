Por Agencias

Ciudad de México.- Los regresos de Hirving “Chucky” Lozano y Alex Padilla, así como el llamado de Oscar García, fueron las principales novedades en la primera convocatoria de Rafael Márquez como director técnico de la selección nacional de cara a los partidos de la próxima Fecha FIFA de septiembre y octubre de 2026, donde el conjunto tricolor se medirá ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

CHIVAS APORTA MÁS JUGADORES A LA CONVOCATORIA

En el listado de 30 jugadores dado a conocer este jueves, se confirmó además que Chivas será la base del combinado nacional, toda vez que es el equipo que aportará más elementos, con seis:

Raúl “Tala” Rangel

Diego Campillo

Luis Romo

Roberto “Piojo” Alvarado

Hugo Camberos

Santiago Sandoval

Como también se esperaba, Márquez no contará para estos encuentros con los lesionados Raúl Jiménez y Julián Quiñones, quienes fueron piezas clave en el Mundial 2026.

CHUCKY LOZANO VUELVE AL PRI

El técnico michoacano sorprendió al convocar al “Chucky” Lozano, actual integrante del LA Galaxy, de la Major League Soccer (MLS), de Estados Unidos, quien apenas regresó a la actividad luego de no jugar desde el pasado 29 de noviembre, cuando disputó su último encuentro con el San Diego FC, antes de ser apartado del plantel por problemas con el técnico Mikey Varas.

Precisamente este conflicto lo alejó de la posibilidad de asistir al Mundial de 2026. Su último encuentro con la selección mexicana fue la final de la Nations League 2024 contra Estados Unidos, donde el combinado tricolor cayó por 2-0.

Tras el retiro del portero Guillermo Ochoa de la selección nacional, fueron llamados los guardametas del León, Óscar García, quien recibió su primera convocatoria con la selección nacional, y del Athletic de Bilbao, Alex Padilla, quien no ha debutado con el equipo absoluto y volverá al Tri tras ser requerido en mayo de 2025 para los duelos de preparación para la Copa Oro de ese año. El arquero de Santos Laguna, Carlos Acevedo, quien asistió al Mundial 2026 no fue considerado en esta ocasión.

Además de García, el zaguero Everardo López, el volante Jeremy Márquez y el delantero Santiago Sandoval también recibieron su primer llamado con el Tri.

Otro jugador que regresa a la selección mexicana es el naturalizado de origen argentino Germán Berterame, quien se quedó fuera de la lista final de Javier “Vasco” Aguirre para el Mundial 2026, pero fue parte del proceso.

LOS 30 JUGADORES CONVOCADOS SON:

Porteros

Raúl “Tala” Rangel (Chivas)

Óscar García (León) Alex Padilla

Defensas

Johan Vásquez (Génova)

César Montes (Lokomotiv)

Víctor Guzmán (Monterrey)

Israel Reyes (América)

Everardo López (Toluca)

Jorge Sánchez (Atlas)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Diego Campillo (Chivas)

Medios

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Jeremy Márquez (Cruz Azul)

Orbelín Pineda (Monterrey)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Alan Cervantes (América)

Denzell García (Juárez)

Gilberto Mora (Tijuana) Luis Romo (Chivas)

Delanteros

Roberto Alvarado (Chivas)

Hirving Lozano (LA Galaxy)

Santiago Giménez (Porto)

Armando González (Olympiacos)

Germán Berterame (Inter Miami)

Hugo Camberos (Chivas)

Santiago Sandoval (Chivas)

Isaías Violante (América). (Karla Torrijos/La Jornada).