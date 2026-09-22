Por Redacción

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en dos años la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) ha generado un ahorro de 83.8 mil millones de pesos (mdp) en materia de prevención, a través de mejores prácticas de compra, seguimiento a la administración de contratos, así como mediante el cobro de multas, sanciones y mayor eficiencia en la organización.

“En dos años, son cerca de 83 mil millones de pesos que hemos logrado evitar, ya sea por altos costos de algún producto, de algún servicio o de alguna obra pública.

En cuanto a las sanciones, dijo que cuando se encuentra que hay una mala práctica en algún lugar se actúa, y como sanción administrativa se envía al Tribunal Federal de Justicia Administrativa -así está hoy en la Constitución-, y si no, o si es muy grave, se envía a la Fiscalía General de la República. Entonces es muy buen resultado”, puntualizó la mandataria.

Informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno trabaja colaborativamente con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en una serie de leyes para mejorar la gestión pública y evitar la corrupción.

A su vez, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, puntualizó que México ocupa el quinto lugar entre los países de la OCDE con mayor confianza ciudadana en el Gobierno nacional, solo después de Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo; además se ubica en el octavo lugar en confianza en el servicio público.

Detalló que se han ahorrado 29 mil mdp a través de la mejora en compras, gracias al diálogo estratégico con proveedores; 42.2 mil mdp con el seguimiento a la administración de contratos: supervisando incumplimientos y modificaciones injustificadas; 4.8 mil mdp con el cobro de multas y adeudos, penalizaciones por incumplimientos y devolución de pagos en exceso, y 7.8 mil mdp con la eficiencia en la organización del gobierno con reestructuras administrativas.

Resaltó que además para fortalecer la integridad en el servicio público, a la fecha se han brindado 1.3 millones de capacitaciones en ética e integridad; y se logró el máximo histórico en la presentación de declaraciones patrimoniales en tiempo y forma con el 97.7 por ciento de servidores públicos.

Como parte de la prevención, informó que también se trabaja con otras dependencias como con la Secretaría de Educación Pública (SEP) con el programa Semilleros de la Honestidad para las primeras infancias y Rally Cero Corrupción para jóvenes. Asimismo, se han visitado nueve entidades para hacer trabajo de sitio: Baja California Sur, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Tabasco. Y adicionalmente se fortalece la relación con aliados internacionales y la cooperación con otros países. (Por Redacción/Foto Presidencia de México).

Buenrostro Sánchez agregó que entre las acciones de prevención, la SABG absorbió el 80 por ciento de las funciones del INAI, se han resuelto 8 mil 222 recursos y solo el 14.6 por ciento han sido rechazados, la cifra más baja desde el 2014.

También como parte del trabajo de esta dependencia, informó que se han aplicado 4 mil 193 sanciones a servidores públicos de las cuales 3 mil 528 han sido faltas no graves y 665 graves, principalmente por otorgar o autorizar pagos indebidos, sustraer información, autorizar pagos por bienes y servicios que nunca fueron entregados, ocultar bienes y hostigamiento/acoso sexual. Asimismo, se han remitido al TFJA a mil 737 servidores públicos: 87 ya fueron notificados y mil 650 están en proceso.

Respecto a las sanciones a particulares se han ejecutado 286 a proveedores de los cuales 222 han sido inhabilitados con multa y 64 solo con multa, con ello se ha acumulado un monto de 147.3 mdp. Además, se han enviado 33 expedientes de particulares al TFJA, y en materia de datos personales se ha sancionado a 51 particulares con multas impuestas por 118.5 mdp. Explicó que algunas faltas administrativas también son delitos penales como: enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito de servicio público y peculado; por ello, se han presentado en dos años 517 denuncias, de las cuales 53 fueron vinculadas a proceso.

Por su parte, hizo un llamado a realizar denuncias oportunas a través de Denuncias MX, que de forma electrónica está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año en: https://denuncias.gob.mx o por escrito en el módulo de atención de la SABG. (Por Redacción/Foto: Presidencia de México).