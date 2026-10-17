Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Mientras miles de trabajadores de la frontera han resentido la pérdida de empleos durante 2026, la diputada local Ana Laura Huerta Valdovinos reconoció que varias maquiladoras dejaron Tamaulipas para reinstalar operaciones en Estados Unidos, situación que derivó en despidos y cierres de empresas.

La presidenta de la Comisión de Fomento al Comercio Exterior en el Congreso estatal admitió que las ciudades más dependientes de la industria manufacturera han sido las más golpeadas por este fenómeno, particularmente Reynosa y Matamoros, donde la actividad maquiladora representa uno de los principales motores económicos.

«Muchas maquiladoras fueron obligadas a irse otra vez a Estados Unidos. Entonces eso provocó el cierre de algunas empresas y también que muchas soltaran a sus empleados».

Las afirmaciones cobran relevancia en momentos en que organismos empresariales han advertido sobre la pérdida de miles de fuentes de trabajo en la frontera tamaulipeca, particularmente en Matamoros, donde el cierre de plantas y la salida de inversiones ha impactado directamente en el ingreso de numerosas familias.

Aunque reconoció el problema, la diputada evitó cuantificar cuántos empleos o cuántas empresas se han perdido durante el presente año.

Sin embargo, sostuvo que las políticas impulsadas desde Estados Unidos generaron un entorno adverso para algunas compañías instaladas en México.

«Les dijeron: te voy a cobrar más impuestos, te voy a hacer una serie de amenazas que además surtieron efecto», señaló.

La declaración representa uno de los reconocimientos más directos de que la relocalización de empresas hacia territorio estadounidense ya tuvo consecuencias en el empleo fronterizo, una situación que durante meses ha sido señalada por sectores empresariales y obreros.

Pese a ello, Huerta Valdovinos aseguró que existen expectativas de recuperación apoyadas en nuevas inversiones que comenzarán a operar durante los últimos meses del año.