Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- Con la participación de más de 900 deportistas universitarios y la entrega del Galardón “Orgullo UAT” a destacados atletas de la región, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó, en el Gimnasio Olímpico del Centro Universitario Sur, la ceremonia de inauguración de los Juegos Deportivos Interfacultades 2026, así como la premiación a lo mejor de la edición 2025.

En su mensaje inaugural, el rector felicitó a los estudiantes por combinar con éxito sus exigencias académicas con la práctica deportiva, señalando que sus logros colocan con orgullo a la Universidad entre las mejores del país.

“En cada encuentro recuerden que somos Familia UAT, una comunidad que encuentra en el deporte la fuerza de crecer, unirse y superarse”, expresó Dámaso Anaya al exhortar a las delegaciones a competir con determinación, juego limpio y respeto hacia sus rivales y el cuerpo arbitral.

El rector informó que esta fase, correspondiente a la zona sur de la UAT, reúne a 438 deportistas femeniles y 472 varoniles, integrados en los equipos representativos de las facultades del Campus Tampico, surgidos de una etapa intramuros en la que participaron 6 388 estudiantes. Destacó que estas cifras reflejan la magnitud e impacto del deporte institucional y reafirmó la responsabilidad de la UAT de continuar impulsándolo.

Dámaso Anaya entregó el Galardón “Orgullo UAT” a deportistas de esta zona por su sobresaliente desempeño en la edición 2026 de los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES. La distinción fue para los medallistas de oro, Jorge Armando Murillo Leal, en Kickboxing y José Alfredo Quintá López, en Judo; así como para los medallistas de bronce en tiro con arco compuesto Jorge Arturo Gómez Basilio, con tres medallas (Individual, Mixto y Equipos), Marissa Cab Villegas (bronce en Mixto) y Gadiel Barrios Hernández (bronce en Equipos).

En ese marco, encabezó también la entrega simbólica de material y equipamiento deportivo para cada facultad, además de premiar con el Trofeo Humanista a los equipos campeones de la edición 2025 de los Juegos Interfacultades.

Durante la ceremonia, el secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio de Jesús Ramírez Flores, destacó el impulso del rector Dámaso Anaya al deporte como un eje transversal de la formación universitaria.

En representación de las y los atletas homenajeados, Jorge Arturo Gómez Basilio agradeció el respaldo institucional; mientras que la alumna Ana Cristina Pérez García tuvo a su cargo el juramento deportivo que dio inicio formal a la competencia.

Con estas acciones, organizadas a través de la Dirección de Deportes y Recreación, la Universidad Autónoma de Tamaulipas consolida su compromiso con la educación integral, promoviendo la disciplina, el trabajo en equipo y la identidad universitaria.