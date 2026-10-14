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Tampico, Tamaulipas.- Si lo respaldan regidores del PRI, PAN, MC y PT, otro terreno de la Laguna del Carpintero dejará de pertenecer al municipio de Tampico, de acuerdo con una propuesta de la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya que se discutirá este 14 de octubre en Sesión de Cabildo.

Se trata de un área de 26,292.29 metros cuadrados (o tres estadios y medio de futbol) que son propiedad municipal, aunque mañana podrían cambiar de dueño.

“Donación de una fracción de 26,292.29 metros cuadrados identificados como fracción del polígono 7, correspondiente a los terrenos enajenados a título gratuito por el gobierno federal a favor del municipio de Tampico, para el proyecto Laguna del Carpintero”, indicó el municipio en la orden del día.

El documento no contiene información sobre el propósito de la entrega, también a título gratuito, pero en la sesión previa de este martes se les informó a los regidores que el beneficiario sería el Gobierno de Tamaulipas.

Desde 2023, la administración estatal tiene un plan para la Laguna del Carpintero, que es idéntico al que impulsó Francisco Javier García Cabeza de Vaca: desarrollar esta zona natural con capital privado.

Las visiones son tan afines que el 22 de mayo de 2023, Américo Villarreal y Jesús Nader Nasrrallah dieron la bienvenida a un proyecto de Grupo Sooper Nova de construir un Hotel Marriott, de 25 millones de dólares, justo en esa área de la laguna.

El pasado 9 de septiembre, sin tener la posesión legal del terreno, Grupo Inderurban, a nombre de Sooper Nova, confirmó una inversión de 30 millones de dólares en un hotel de 150 cuartos en terrenos de la laguna del Carpintero.

Sin embargo, el proyecto no cumple con las leyes en la materia. De acuerdo con el resolutivo 0102/ 2026, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se identificaron como zonas inundables unos trabajos de excavación que inició Obras Públicas de Tampico, y que, además, no cuentan con los documentos idóneos.

Tampoco se ha presentado el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), autorizado por la Semarnat, para modificar el área.

“(El municipio de Tampico) contraviene lo previsto en el artículo 28, párrafo primero y fracción X de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Control Ambiental”, señaló la Profepa en el resolutivo, luego de una inspección en el área.