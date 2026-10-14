Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- Como parte de las acciones de coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad y vigilancia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas participó en el Operativo BOI (Bases de Operaciones Interinstitucionales), en conjunto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional y Guardia Estatal.

El operativo se llevó a cabo el 12 de octubre, con la participación de agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General, quienes, en coordinación con las corporaciones federales y estatales, realizaron recorridos de vigilancia en diversos sectores de la ciudad.

Las acciones comprendieron las colonias Obrera, Ladrillera, Bella Vista Norte y Sur, Loma Alta, Paso Real, Lomas de San Fernando, Villa del Mar, Las Torres y Emiliano Zapata, con el propósito de reforzar la presencia institucional y contribuir a la seguridad de la población.

Con estas acciones coordinadas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de trabajar de manera conjunta con las distintas corporaciones de seguridad, con la finalidad de prevenir y disuadir el delito en zonas prioritarias.