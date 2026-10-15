Por Agencias

Ciudad de México.- Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y personal de la Guardia Nacional, detuvieron en la comunidad de Villa Unión, del municipio de Mazatlán, Sinaloa a José Luis Ojeda Aguirre, El Wicho, identificado como operador financiero y logístico de la organización de narcotraficantes y sicarios conocida como Los Rugrats, afín a la facción de Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

El Wicho ha sido boletinado por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), y es considerado prófugo de la justicia de ese país al igual que el líder de Los Rugrats.

El gobierno mexicano dio a conocer que Ojeda Aguirre es requerido por autoridades del Distrito Central de California, Estados Unidos para que sea enjuiciado por narcotráfico.

La captura, informó la Defensa, fue resultado de trabajos de Inteligencia Militar y la ejecución se realizó por integrantes de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI) de la Guardia Nacional y personal del Ejército Mexicano en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

El Wicho fue detenido en flagrancia en la sindicatura de Villa Unión, y es considerado el operador financiero y logístico de Los Rugrats “y trabaja bajo las órdenes directas de Carlos Alberto Paz Pereda, líder de esa organización, con presencia en los estados de Sinaloa y Durango.

A Ojeda Aguirre se le aseguró armamento, droga, dinero y un vehículo, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán, para continuar con las investigaciones, diligencias periciales correspondientes y determinar su situación jurídica, informó la Defensa. (Gustavo Castillo García/La Jornada).