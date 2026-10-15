Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado analiza repetir el operativo CARBACK II en distintas regiones de Tamaulipas, luego de los resultados obtenidos durante las acciones implementadas para combatir el robo de vehículos y detectar unidades con irregularidades en su documentación e identificación.

El fiscal estatal de Justicia, Eduardo Govea Orozco, señaló que la intención es mantener este tipo de intervenciones en los puntos donde exista mayor incidencia de delitos relacionados con vehículos robados.

«La idea es reiterar este tipo de operativos en los lugares donde más incidencia de este tipo de delitos puede haber».

El funcionario informó que como resultado preliminar del operativo se logró la detención de al menos 10 personas, una de ellas con una orden de aprehensión vigente, además del aseguramiento de cerca de 20 vehículos con reporte de robo o irregularidades en el emplacamiento y documentación.

Explicó que la detección de este tipo de anomalías constituye indicios de posibles conductas delictivas, como la posesión de vehículos robados, además de que las revisiones permiten detectar a personas relacionadas con otros delitos.

«Este tipo de operativos pueden dar alcance también al conocimiento de otros hechos delictivos».

El operativo CARBACK II se desarrolló del 28 de septiembre al 9 de octubre en distintos municipios de Tamaulipas con el objetivo de investigar, prevenir y combatir el robo de vehículos mediante acciones de búsqueda, verificación e identificación vehicular.

Como resultado de estas acciones fueron recuperados 28 vehículos, detenidas 10 personas y realizados dos cateos. Además, se detectaron tres unidades con placas sobrepuestas.

Las acciones se llevaron a cabo en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, El Mante, Tampico, Río Bravo, Miguel Alemán, Valle Hermoso, Tula, Güémez y San Fernando.

Respecto a las personas detenidas durante los despliegues, Govea Orozco indicó que hasta el momento se trata de residentes de Tamaulipas, sin que se tenga registro de personas procedentes de otras entidades del país.

El fiscal agregó que la institución ya trabaja en la planeación de nuevos operativos enfocados tanto en la investigación como en la prevención de otros delitos que afectan a la población.

En otro tema, confirmó que durante el pasado fin de semana también se realizaron detenciones relacionadas con investigaciones por extorsión en Reynosa.

Detalló que tres personas fueron detenidas por hechos que habrían afectado a comerciantes dedicados a la venta de carne, pollo y huevo, como parte de la estrategia para fortalecer el combate a este delito.

Por último, aseguró que la Fiscalía continuará reforzando las acciones contra la extorsión y otros delitos de alto impacto mediante operativos coordinados y trabajos de investigación en distintas regiones del estado.