Por Blanca Esthela Hernández D.

Hidalgo, Tamaulipas.- Con la entrega de más de 53 toneladas de fertilizante a 173 productores citrícolas, el municipio de Hidalgo fue sede del último evento del programa Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico 2026, Fertilizante a Citricultores del Sector Social, con el que concluyó la distribución de este insumo agrícola en beneficio de las familias dedicadas a la citricultura en la zona centro de Tamaulipas.

A través de esta estrategia, el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, fortaleció el respaldo a los productores del sector social, facilitándoles el acceso a insumos esenciales para el desarrollo de sus actividades agrícolas y contribuyendo a mejorar las condiciones de producción de uno de los sectores más representativos del campo tamaulipeco.

La dependencia estatal, encabezada por Antonio Varela Flores, en coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Agrícola, a cargo de Eliseo Camacho Nieto, concretó durante este periodo la entrega de más de 662.5 toneladas de fertilizante, mediante una inversión de 15 millones de pesos, en beneficio de más de 2 mil productores de cítricos.

El programa tuvo cobertura en los municipios de Güémez, Hidalgo, Llera, Padilla y Victoria, donde se distribuyeron 26 mil 500 sacos de insumos, destinados a atender más de 3 mil 300 hectáreas. Con estas acciones, se brindó apoyo directo a las familias productoras, contribuyendo a fortalecer la disponibilidad de insumos para el manejo y la nutrición de sus cultivos.

La citricultura constituye una actividad estratégica para Tamaulipas, particularmente para la región centro, donde representa una fuente de ingresos y sustento para numerosas familias. Su importancia económica y social hace indispensable impulsar acciones que atiendan las necesidades de los productores, fortalezcan la productividad y contribuyan a la permanencia y el crecimiento de esta actividad.

Con este tipo de entregas, el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, refrenda su compromiso con el desarrollo rural y el bienestar de las familias del campo, mediante políticas públicas orientadas a respaldar al sector social, fortalecer las actividades agropecuarias y generar mejores condiciones para el desarrollo productivo y económico de las comunidades rurales.

Camacho Nieto, dijo que de esta manera, la administración estatal continúa promoviendo una atención cercana a las y los productores tamaulipecos, reconociendo su contribución a la economía regional y su importancia en el fortalecimiento del campo como motor de desarrollo y bienestar para Tamaulipas.